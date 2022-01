Pensioni scuola, come funzionerà “quota 102” ed entro quando presentare domanda

L’articolo 1, comma 87, lettere a), b) e c), della Legge di Bilancio 2022 modifica l’articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in materia di pensione “quota 100”.

La lettera a) riconosce il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica di almeno 64 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni (c.d. pensione “quota 102”).

Le successive lettere b) e c) coordinano la previgente disciplina della pensione “quota 100”, applicabile alla pensione anticipata introdotta dalla disposizione in oggetto, ai nuovi requisiti pensionistici da maturare entro l’anno 2022.

Requisiti “quota 102”

I nuovi requisiti per il pensionamento per il personale scolastico a decorrere dal 1° settembre 2022 sono:

64 anni di età da compiere entro il 31/12/2022

38 anni di contributi da maturare entro il 31/12/2022.

Come presentare domanda

Con messaggio n. 97 del 10 gennaio 2022, l’INPS ha fornito indicazioni per la presentazione delle domande di pensione secondo “quota 102”.

Il cittadino in possesso delle credenziali di accesso (SPID, Carta nazionale dei servizi, Carta di identità elettronica 3.0) può compilare e inviare la domanda telematica di pensione disponibile fra i servizi on line, sul sito www.inps.it, accessibili nella sezione “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”.

Una volta effettuato l’accesso e scelta l’opzione “NUOVA PRESTAZIONE PENSIONISTICA”, occorre selezionare in sequenza: “Anzianità/Anticipata/Vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Requisito quota 102”.

Devono, infine, essere selezionati il Fondo e la Gestione di liquidazione.

La domanda può essere presentata anche per il tramite degli Istituti di Patronato e degli altri soggetti abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio all’INPS ovvero, in alternativa, può essere presentata utilizzando i servizi del Contact center.

Presto la nota del MI

Per quanto riguarda il personale scolastico, si è in attesa della nota ministeriale, con tutte le indicazioni. Le domande si potranno presentare entro il 28 febbraio 2022 tramite Istanze on line.