Per fare una scuola seria ci sono troppi vincoli

La scuola di oggigiorno è regolata da norme molto meno severe e rigorose di quelle della scuola di un tempo.

Quindi gli insegnanti hanno un margine ridotto per esercitare la serietà.

Però un certo margine esiste ancora e se all’interno di esso la serietà non viene esercitata non è perché non si possa ma perché per qualche motivo non si vuole.

Per esempio: nessuna regola scolastica vieta di bocciare uno studente che, insufficiente di 2 o addirittura 3 materie a giugno, agli esami di riparazione riporta insufficienze ancora più gravi di quelle per cui aveva avuto il giudizio sospeso.

A cosa attribuire tanta tolleranza e generosità?

Buonismo: mah sì, poveraccio, dài, siamo comprensivi!

Convenienza: se lo bocciamo non si forma la classe e me chissà dove mi sbattono a insegnare.

Quieto vivere (paura?): i genitori sono dei piantagrane, abbiamo già avuto noie con loro, magari fanno ricorso e ci rompono le scatole chissà per quanto.

Gli è che alcuni “furbetti del quartierino” lo sanno e ne approfittano.



Daniele Orla