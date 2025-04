50 anni fa nasceva Microsoft, l’azienda di Bill Gates

Bill Gates, 50 ani fa, fondava, il 4 aprile 1975, insieme a Paul Allen, la Microsoft. In un lungo post l’imprenditore e filantropo scrive: “Sembra ieri che io e Paul abbiamo scritto il codice che sarebbe diventato il primo prodotto della nostra azienda. Resta il codice più ‘cool’ che abbia mai scritto fino ad oggi”.

All’epoca, la società si chiamava Micro-Soft, col trattino che in seguito sarà eliminato, mentre Paul Allen è scomparso nel 2018 all’età di 65 anni.

Scrive ancora Gates: “Abbiamo creato Microsoft credendo nella visione di un computer su ogni scrivania e in ogni casa. Cinque decadi dopo Microsoft continua ad innovare per semplificare la vita e rendere il lavoro più produttivo. 50 anni sono un grande traguardo che non sarebbe stato possibile senza grandi leader come Steve Ballmer e Satya Nadella così come le numerose persone che vi hanno lavorato in tanti anni”.

Con la comparsa e la diffusione dell’Intelligenza Artificiale, specifica ancora Gates, è stato creato Copilot, un chatbot di ChatGpt di OpenAI e Gemini di Google, lanciato dal colosso tecnologico nel 2023 e integrato nei suoi principali programma per aiutare l’utente a semplificare alcuni compiti.

In pratica, viene spiegato, si aggiungono competenze ‘multimodali’ che rendono in grado Copilot di comprendere foto e video in tempo reale, generare file audio in forma di podcast, supportare la ricerca web, fare dei report personalizzati e assistenza nello shopping, in modo da lasciare che il computer lavori per conto del suo utente.Per l’occasione del 50°, infine, il colosso americano ha lanciato un sito celebrativo in cui è stata creata una linea temporale interattiva che permette di esplorare le tappe fondamentali della storia dell’azienda.