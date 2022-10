Per i docenti valutazione psico-attitudinale in ingresso e in itinere. La proposta della Lega in campagna elettorale

Per i docenti valutazione psico-attitudinale in ingresso e in itinere. La proposta...

La Lega, nel suo programma elettorale, che potrebbe essere rispolverato oggi, alla luce della nomina del ministro Valditara, in quota Lega, al dicastero dell’Istruzione e del Merito, propone non solo che i docenti vengano formati in didattica generale e speciale, pedagogia generale e speciale rivolta ai bisogni educativi speciali, pedagogia sperimentale, didattica disciplinare, laboratori pedagogico-didattici, tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la didattica, ma anche che vengano sottoposti ad una valutazione psico-attitudinale in ingresso e in itinere. Un’idea che secondo il partito di Matteo Salvini dovrebbe combattere il nozionismo. Lo si legge nella sezione del programma Il Patto per la scuola, che riportiamo a seguire.

Il “Patto per la scuola” che propone la Lega passa per obiettivi volti a garantire:

Una scuola in presenza (quindi mai più deprivazione culturale).

(quindi mai più deprivazione culturale). Docenti formati in didattica generale e speciale, pedagogia generale e speciale rivolta ai bisogni educativi speciali, pedagogia sperimentale, didattica disciplinare, laboratori pedagogico-didattici, tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la didattica, con valutazione psico-attitudinale in ingresso e in itinere (in sostanza: basta nozionismo).

. Potenziamento insegnanti di sostegno : non più soli dopo i 18 anni, su modello “Aut Academy” da estendere su scala nazionale.

: non più soli dopo i 18 anni, su modello “Aut Academy” da estendere su scala nazionale. Stop alla propaganda a scuola. Per qualunque proposta educativa inserita nella Domanda di Iscrizione, nel Patto Educativo di Corresponsabilità, nel Piano dell’Offerta Formativa e nelle varie Attività Laboratoriali e/o Progettuali, in particolare per quanto riguarda progetti relativi a bullismo, educazione all’affettività, superamento delle discriminazioni di genere e di orientamento sessuale, pari opportunità, dispersione scolastica, educazione alla cittadinanza e alla legalità e ogni altra iniziativa che coinvolga l’ambito valoriale e dell’educazione sessuale, deve esserci l’esplicito e libero assenso dei genitori o di chi ne fa le veci.

Per qualunque proposta educativa inserita nella Domanda di Iscrizione, nel Patto Educativo di Corresponsabilità, nel Piano dell’Offerta Formativa e nelle varie Attività Laboratoriali e/o Progettuali, in particolare per quanto riguarda progetti relativi a bullismo, educazione all’affettività, superamento delle discriminazioni di genere e di orientamento sessuale, pari opportunità, dispersione scolastica, educazione alla cittadinanza e alla legalità e ogni altra iniziativa che coinvolga l’ambito valoriale e dell’educazione sessuale, deve esserci l’esplicito e libero assenso dei genitori o di chi ne fa le veci. Stop caro libri con detraibilità fiscale delle spese di istruzione per l’acquisto di libri e cancelleria.

Il nostro programma per la scuola prevede cinque interventi fondamentali:

• sviluppare gli istituti professionali come scuole di alta specializzazione

• conciliare inclusione e valutazione studenti

• prevenzione sanitaria, mai più didattica a distanza

• garantire specializzazione sostegno

• superare il precariato, coprire la carenza personale docente e Ata, adeguare gli stipendi