Per i talebani la musica “causa corruzione morale” e bruciano gli strumenti

I talebani in Afganistan, da quando hanno preso potere nel 2021 hanno imposto numerose restrizioni, tra cui il divieto di riproduzione di musica in pubblico e dunque hanno bruciato migliaia di dollari di attrezzature musicali nella provincia occidentale di Herat. Tutte le forme di musica sono state bandite da incontri sociali, TV e radio. Tra gli strumenti una chitarra, un harmonium e una tabla – una specie di tamburo – oltre ad amplificatori e altoparlanti, secondo le immagini online. Molti di questi erano stati sequestrati dalle location per matrimoni in città.

Ahmad Sarmast, fondatore dell’Afghanistan National Institute of Music, ha paragonato le loro azioni a “genocidio culturale e vandalismo musicale”.

“Al popolo dell’Afghanistan è stata negata la libertà artistica. L’incendio di strumenti musicali a Herat è solo un piccolo esempio del genocidio culturale che sta avvenendo in Afghanistan sotto la guida dei talebani”

Un funzionario del ministero del vizio e della virtù dei talebani ha affermato che suonare musica “farebbe smarrire i giovani”.

Una scena musicale è fiorita nei due decenni successivi, ma il ritorno dei talebani nell’agosto 2021 ha spinto molti musicisti a lasciare il Paese. Si dice che cantanti e musicisti ancora nel paese abbiano subito percosse e discriminazioni .

Ma l’accanimento maggiore è contro le donne. Alle ragazze e alle donne adolescenti è stato impedito di entrare nelle aule scolastiche e universitarie, nelle palestre e nei parchi. La scorsa settimana a tutti i parrucchieri e saloni di bellezza in tutto il paese è stato ordinato di chiudere per ordine dei talebani, dopo essere stati ritenuti non islamici.