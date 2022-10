Perché il PEI è importante? Come programmare con successo le attività didattiche degli alunni con disabilità

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) è il documento attraverso cui il Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione (GLO), presente a livello di istituzione scolastica e per ogni singolo caso, si impegna a costruire e programmare il percorso scolastico di un alunno con disabilità, differenziandolo e modellandolo sulla base delle sue peculiarità e delle difficoltà che quest’ultimo potrebbe riscontrare. VAI AL CORSO

Il PEI, introdotto ormai trent’anni fa con la legge quadro 104/1992, è uno degli strumenti imprescindibili per concretizzare il concetto astratto di inclusione scolastica che affonda le sue radici sull’articolo 3 della nostra Costituzione, in cui si parla di “ostacoli” che devono essere rimossi dallo Stato, e quindi dalla scuola, per il pieno sviluppo di ogni persona.

La compilazione del PEI non deve essere una mera formalità, anzi. Per portare a termine questo compito in modo corretto bisogna innanzitutto osservare lo studente in questione e il contesto che gli sta attorno, poi definire degli obiettivi di lavoro e in seguito le strategie e gli approcci metodologici da seguire per permettergli di imparare in un ambiente inclusivo.

Ma cos’è il modello bio-psico-sociale?

Cos’è, esattamente, il modello bio-psico-sociale? Quell’approccio all’inclusione per il quale ogni condizione di salute o di malattia è la conseguenza non della patologia in sé, ma dell’interazione tra fattori biologici, psicologici e sociali/culturali che determinano il modo in cui un individuo si muove, agisce, vive nell’ambiente in cui si trova immerso.

Un modello legato alla definizione di salute dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che prevede un concetto di salute dell’essere umano non esclusivamente limitato alla mancanza di patologie/malattie ma connesso a una più complessa e piena espressione psicosociale delle individuali potenzialità e risorse. In questa visione, un individuo con disabilità non va ridotto alla propria condizione di menomazione, ma è qualcosa di molto più completo, complesso, sfaccettato, globale.

Le ultime novità

La questione PEI è più attuale che mai. Proprio in questi giorni si è riunito più volte l’Osservatorio sull’inclusione scolastica in merito. Il Ministero ha proposto e illustrato una serie di correzioni (peraltro minimali) al DM 182.

Dopo una intera giornata di lavoro e di confronto sul DM 182 su inclusione e nuovo PEI, il Ministero è stato costretto ad incassare una sconfitta: le associazioni presenti alla riunione del 19 settembre scorso hanno bocciato la proposta di revisione dei modelli PEI e delle linee guida presentata dai tecnici di Viale Trastevere.

Il percorso formativo per le scuole

