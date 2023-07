Perché la matematica è così difficile per gli studenti italiani? L’importanza di agire già dalla scuola primaria

Come ha illustrato il rapporto Invalsi 2023, per gli studenti italiani la matematica rimane una vera e propria “bestia nera”: ma cosa possono fare i docenti di questa disciplina? Quali strategie attuare già dai banchi della scuola primaria? VAI AL CORSO

Partiamo dai dati Invalsi

La matematica è tra gli ambiti con le peggiori performances in fatto di esiti delle prove Invalsi 2023, a differenza dell’inglese, dove si riscontrano i migliori risultati in ogni grado di scuola. Il punto è che la situazione è già poco rosea alla scuola primaria ma si aggrava da un grado di scuola all’altro, per diventare un fenomeno strutturale alla fine della scuola superiore.

Preoccupa l’apprendimento della matematica, con risultati in netto peggioramento già alla scuola primaria; diversa la situazione dell’inglese, i cui risultati, come ha detto il presidente Invalsi Roberto Ricci, sono soddisfacenti soprattutto alle medie e al quinto superiore.

Ecco perché agire sin da subito, dai primi anni di scuola primaria, con approcci alla matematica efficaci e stimolanti, è d’obbligo per contrastare il fenomeno della dispersione implicita ovvero delle performance al di sotto della sufficienza che rendono gli alunni non in grado, in futuro, di situarsi in modo appropriato nel mondo del lavoro, a dispetto del diploma.

Il corso

Su questi argomenti il corso Matematica per la scuola primaria, in programma dal 6 settembre, a cura di Patrizia Casella.

Il corso si propone il raggiungimento di obiettivi ben definiti, volti alla prevenzione e/o all’attenuazione delle difficoltà in matematica, creando dei percorsi didattici adeguati e concreti e, soprattutto, stimolando la curiosità, la logica e il piacere di imparare una materia meravigliosa.

