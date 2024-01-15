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Percorsi abilitanti 60 CFU, classi di concorso e atenei [Aggiornato con Unicusano e UniMarconi]

Di
Laura Bombaci
-
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concorso

Il tanto atteso Dpcm 60 Cfu, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisce i nuovi percorsi di formazione iniziale degli insegnanti della scuola secondaria di I e II grado firmato lo scorso luglio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 25 settembre.

SCARICA IL DECRETO

DPCM FORMAZIONE INIZIALE

Il testo illustra i contenuti dei Cfu da conseguire e gli obiettivi minimi di ogni corso, divisi per ogni percorso: 60 Cfu, 30 Cfu per chi ha maturato 3 anni di servizio, 36 Cfu per chi ha già conseguito i 24 previsti precedentemente.

Il percorso formativo standard prevede l’acquisizione di almeno 60 CFU (Crediti Formativi Universitari)/CFA (Crediti Formativi Accademici). Gli altri percorsi, pari a 30 o 36 crediti formativi, sono rivolti a chi abbia già svolto un servizio di almeno tre anni scolastici e a coloro che abbiano conseguito 24 CFU/CFA in base al previgente ordinamento.

Ricordiamo che a breve l’Anvur deve decidere se accreditare o meno il centro multidisciplinare avviato dagli atenei.

Quali classi di concorso nelle varie Università?

Ogni Università attiverà i percorsi per alcune classi di concorso. Ecco la lista dei vari atenei, divisi per regione, con le relative classi di concorso per cui hanno chiesto accreditamento in base a ciò che si sa al momento, con gli ultimi aggiornamenti:

ABRUZZO

Università dell’Aquila:

A12 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
A19 FILOSOFIA E STORIA
A20 FISICA
A22 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA, NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO (TEDESCO)
A26 MATEMATICA
A27 MATEMATICA E FISICA
A40 SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
A42 SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE
A48 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO
A50 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE
B02 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (INGLESE)
B17 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE

Università di Chieti e Pescara:

  • A12 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
  • A19 FILOSOFIA E STORIA  
  • A22 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
  • A23 LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI) per la classe A24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado 
  • AA24 LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (FRANCESE) 
  • AC24 LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (SPAGNOLO)  per la classe di concorso A25 Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado 
  • AA 25 LINGUA STRANIERA (FRANCESE) 
  • A37 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI, TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
  • A47 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE
  • A48 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
  • A50 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE
  • A54 STORIA DELL’ARTE

Università di Teramo 

BASILICATA

Università della Basilicata

CALABRIA

Università della Calabria

Università Mediterranea di Reggio Calabria

Università Magna Graecia di Catanzaro

CAMPANIA

Università Suor Orsola Benincasa

Università di Salerno

EMILIA-ROMAGNA

Università di Bologna:

A001ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A011DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
A012DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
A013DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO
A018FILOSOFIA E SCIENZE UMANE
A020FISICA
A022ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A026MATEMATICA
A027MATEMATICA E FISICA
A028MATEMATICA E SCIENZE
A031SCIENZE DEGLI ALIMENTI
A034SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
A041SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
A048SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
A050SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE
A051SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE
AB24LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (INGLESE)
AD24LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (TEDESCO)
B003LABORATORI DI FISICA
B011LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE
B016LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

Università di Ferrara:

A018 – FILOSOFIA E SCIENZE UMANE

A022 – ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A026 – MATEMATICA

A027 – MATEMATICA E FISICA

A028 – MATEMATICA E SCIENZE

A047 – SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE

A050 – SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOGIA

AB24 – LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)

AC24 – LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO)

Conservatorio di musica Giovan Battista Martini: A030 – MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Università di Modena-Reggio Emilia:

  • A-20 FISICA
  • A-22 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA, NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
  • A-26 MATEMATICA
  • A-27 MATEMATICA E FISICA
  • A-28 MATEMATICA E SCIENZE
  • A-34 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
  • A-41 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
  • A-42 SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE
  • A-47 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE
  • A-50 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE
  • A-60 TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
  • B-15 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
  • B-16 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
  • B-17 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE

Università di Parma:

A-01 ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
A-11 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO 
A-12 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 
A-13 DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO 
A-17 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 
A-18 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE 
A-19 FILOSOFIA E STORIA 
A-20 FISICA 
A-22 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA, NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
A-23 LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI) 
A-26 MATEMATICA 
A-27 MATEMATICA E FISICA 
A-28 MATEMATICA E SCIENZE 
A-34 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE 
A-37 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI, TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
A-45 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI 
A-46 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE 
A-48 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 
A-49 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
A-50 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE 
AA24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (FRANCESE) 
AA25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (FRANCESE) 
AB24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE) 
AB25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE) 
AC24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (SPAGNOLO) 
AC25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (SPAGNOLO) 
AD25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (TEDESCO) 
AE24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (RUSSO) 
BB02 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (INGLESE) 
BC02 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO) 
B012 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE 
B020 LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA 
B021 LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE SALA E VENDITA 

FRIULI VENEZIA GIULIA

Università di Udine:

A07 DISCIPLINE AUDIOVISIVE
A22 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
AB24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (INGLESE)
AC24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (SPAGNOLO)
AC25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (SPAGNOLO)
A26 MATEMATICA
A28 MATEMATICA E SCIENZE
A37 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI, TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
A47 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE

Università di Trieste:

A11DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
A12DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
A15DISCIPLINE SANITARIE
A18FILOSOFIA E SCIENZE UMANE
A20FISICA
A22ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA, NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A27MATEMATICA E FISICA
A28MATEMATICA E SCIENZE
A34SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
A50SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE

LAZIO

Cassino – Lazio Meridionale:

A001 ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A005 DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA

A007 DISCIPLINE AUDIOVISIVE

A008 DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D’ARREDAMENTO E SCENOTECNICA

A009 DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE

A010 DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE

A011 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO

A012 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO

A014 DISCIPLINE PLASTICHE, SCULTOREE E SCENOPLASTICHE

A017 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

A018 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE

A019 FILOSOFIA E STORIA

A021 GEOGRAFIA

A022 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A026 MATEMATICA

A028 MATEMATICA E SCIENZE

A037 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

A040 TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE

A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

A042 SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE

A045 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI

A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE

A047 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE

A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO

A049 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A054 STORIA DELL’ARTE

A060 TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A061 TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI

A062 TECNOLOGIE E TECNICHE PER LA GRAFICA

AA24 LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE)

AA25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (FRANCESE)

AB24 LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)

AB25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE)

AC24 LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO)

AC25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (SPAGNOLO)

AD24 LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO)

AD25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (TEDESCO)

B023 LAB SERVIZI SOCIO-SANITARI

Università di Roma Tor Vergata – Unint 

Università La Sapienza di Roma:

A011 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
A012 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
A019 FILOSOFIA E STORIA
A022 ITALIANO, STORIA, ED. CIVICA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A026 MATEMATICA
A027 MATEMATICA E FISICA
A028 MATEMATICA E SCIENZE
A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE
AB24 LINGUA E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (INGLESE)

Lumsa

Università Europea di Roma

Università di Roma Tre:

A001 ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A007 DISCIPLINE AUDIOVISIVE
A008 DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D’ARREDAMENTO E SCENOTECNICA
A011 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
A012 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
A013 DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO
A018 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE
A019 FILOSOFIA E STORIA
A020 FISICA
A022 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA, NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A023 LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI)
A026 MATEMATICA
A027 MATEMATICA E FISICA
A028 MATEMATICA E SCIENZE
A030 MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A040 TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE
A042 SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE
A045 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI
A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE
A053 STORIA DELLA MUSICA
A060 TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
AA24 LINGUA E CULTURA STRANIERA (FRANCESE)
AB24 LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE)
AC24 LINGUA E CULTURA STRANIERA (SPAGNOLO)
AD24 LINGUA E CULTURA STRANIERA (TEDESCO)
B015 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Università Foro Italico:

A049 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO
A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

Link Campus University:

A11 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
A12 DISCIPLINE LETTERARIE
A13 DISCIPLINE LETTERARIE LATINO E GRECO
A18 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE
A19 FILOSOFIA E STORIA
A21 GEOGRAFIA
A22 ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA
A23 LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA
A24 LINGUE E CULTURE STRANIERE
A25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA
A26 MATEMATICA
A27 MATEMATICA E FISICA
A28 MATEMATICA E SCIENZE
A45 SCIENZE ECONOMICO – AZIENDALI
A46 SCIENZE GIURIDICO – ECONOMICHE
A47 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE
A01 ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A03 DESIGN DELLA CERAMICA
A04 DESIGN DEL LIBRO
A07 DISCIPLINE AUDIOVISIVE
A08 DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D’ARREDAMENTO E SCENOTECNICA
A10 DISCIPLINE GRAFICO – PUBBLICITARIE

Uni Camillus 

Tuscia:

A012 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
A022 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA, NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A028 MATEMATICA E SCIENZE
A031 SCIENZE DEGLI ALIMENTI
A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIOE SECONDARIA DI II GRADO
A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE
A051 SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE
A060 TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
AB24 LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE)
B011 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE

LIGURIA

Università di Genova

Conservatorio G. Puccini di La Spezia

LOMBARDIA

Università di Bergamo

Università di Pavia

Università di Milano La Statale

Università di Milano Bicocca

Università Cattolica Sacro Cuore

Accademia di Brera:

MARCHE

Università di Macerata:

A001ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A011DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
A012DISCIPLINE LETTERARIE ISTITUTI II GRADO
A018FILOSOFIA E SCIENZE UMANE
A019FILOSOFIA E STORIA
A021GEOGRAFIA
A022ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A041SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
A045SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI
A046SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE
A048SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO
A049SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A054STORIA DELL’ARTE
A060TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A065TEORIA E TECNICA COMUNICAZIONE
AA24LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE)
AA25LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (FRANCESE)
AB24LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)
AB25LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE)
AC24LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO)
AC25LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (SPAGNOLO)
AD24LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO)
AD25LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (TEDESCO)
AE24LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (RUSSO)
AI24LINGUA E CULT STRANIERA (CINESE)
BA02CONV LINGUA STRANIERA (FRANCESE)
BB02CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE)
BC02CONV LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)
BD02CONV LINGUA STRANIERA (TEDESCO)
BE02CONV LINGUA STRANIERA (RUSSO)
BI02CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (CINESE)

Università di Urbino:

AA24LINGUA E CULTURA STRANIERA (FRANCESE)
AB24LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE)
AC24LINGUA E CULTURA STRANIERA (SPAGNOLO)
AD24LINGUA E CULTURA STRANIERA (TEDESCO)
A018FILOSOFIA E SCIENZE UMANE
A011DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
A012DISCIPLINE LETTERARIE ISTITUTI II GRADO
A013DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO
A022ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A050SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE
A026MATEMATICA
A048SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO
A045SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI
A046SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE

Conservatorio di Musica Gioachino Rossini di Pesaro:

  • A29 – MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
  • A30 – MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
  • A53 – STORIA DELLA MUSICA
  • A59 – Tecniche di accompagnamento alla danza e teoria e pratica musicale per la danza
  • A63 – TECNOLOGIE MUSICALI
  • A64 – TEORIA, ARMONIA E COMPOSIZIONE
  • AA55 – ARPA (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)
  • AA56 – ARPA (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado)
  • AB55 – CHITARRA (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)
  • AB56 – CHITARRA (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado)
  • AC55 – CLARINETTO (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)
  • AC56 – CLARINETTO (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado)
  • AD55 – CORNO (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)
  • AD56 – CORNO (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado)
  • AE55 – FAGOTTO (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)
  • AE56 – FAGOTTO (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado)
  • AF55 – FISARMONICA (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)
  • AF56 – FISARMONICA (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado)
  • AW55 – FLAUTO TRAVERSO (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)
  • AG56 – FLAUTO TRAVERSO (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado)
  • AH55 – OBOE (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)
  • AH56 – OBOE (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado)
  • AI55 – PERCUSSIONI (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)
  • AI56 – PERCUSSIONI (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado)
  • AJ55 – PIANOFORTE (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)
  • AJ56 – PIANOFORTE (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado)
  • AK55 – SASSOFONO (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)
  • AK56 – SASSOFONO (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado)
  • AL55 – TROMBA (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)
  • AL56 – TROMBA (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado)
  • AM55 – VIOLINO (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)
  • AM56 – VIOLINO (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado)
  • AN55 – VIOLONCELLO (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)
  • AN56 – VIOLONCELLO (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado)
  • AO55 – CANTO (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)
  • AP55 – CONTRABBASSO (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)
  • AQ55 – ORGANO (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)
  • AS55 – VIOLA (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)

MOLISE

Università del Molise

Università di Camerino:

A001 ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A008 DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D’ARREDAMENTO E DELL’INDUSTRIA, SCENOTECNICA

A010 A010-DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE

A015 DISCIPLINE SANITARIE

A017 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

A020 FISICA

A026 MATEMATICA

A027 MATEMATICA E FISICA

A028 MATEMATICA E SCIENZE

A031 SCIENZE DEGLI ALIMENTI

A032 SCIENZE DELLA GEOLOGIA E DELLA MINERALOGIA

A034 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE

A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

A047 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE

A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE

B020 LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA

B021 LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE SALA E VENDITA

PIEMONTE

Università di Torino:

A008 DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D’ARREDAMENTO E SCENOTECNICA;

A009 DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE;

A010 DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE;

A011 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO;

A012 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO;

A013 DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO;

A014 DISCIPLINE PLASTICHE SCULT. SCENOPLASTICHE;

A018 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE;

A019 FILOSOFIA E STORIA;

A020 FISICA;

A022 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO;

A023 LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI);

A024 A/B/C/D LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (FRANCESE, INGLESE, SPAGNOLO, TEDESCO);

A025 A/B/C/D LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (FRANCESE, INGLESE, SPAGNOLO, TEDESCO);

A026 MATEMATICA;

A027 MATEMATICA E FISICA;

A028 MATEMATICA E SCIENZE;

A030 MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO;

A034 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE;

A040 SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE;

A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE;

A042 SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE; 

A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE;

A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO;

A049 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO;

A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE;

A054 STORIA DELL’ARTE

Università del Piemonte Orientale

Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino

PUGLIA

Università di Bari:

A001    ARTE E IMMAGINE SC. I GR.
A007    DISCIPLINE AUDIOVISIVE
A010    DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE
A011    DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
A012    DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR
A013    DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO
A014    DISCIP PLAST. SCUL. SCENOPLAST.
A016    DISEG ARTIST MODELLAZ ODONTOTEC
A017    DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR
A018    FILOSOFIA E SCIENZE UMANE
A019    FILOSOFIA E STORIA
A020    FISICA
A021    GEOGRAFIA
A022    ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR
A026    MATEMATICA
A027    MATEMATICA E FISICA
A028    MATEMATICA E SCIENZE
A031    SCIENZE DEGLI ALIMENTI
A034    SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
A037    COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA
A040    TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE
A041    SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE (INF)
A041    SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE (ING)
A042    SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE
A046    SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE
A047    SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE
A048    SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO
A049    SC. MOT. E SPORT. SC. I GR.
A050    SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG
A054    STORIA DELL’ARTE
A060    TECNOLOGIA SC. I GR.
A061    TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIMEDIA
A062    TECNOL E TECNICHE PER LA GRAFICA
AA24    LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE)
AA25    LINGUA STRANIERA (FRANCESE)
AB24    LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)
AB25    LINGUA STRANIERA (INGLESE)
AC24    LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO)
AC25    LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)
B011    LAB SCIENZE E TECNOL AGRARIE
B020    LAB SERV ENOGASTRON, SETT CUCINA

Università di Foggia:

A011 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO

A034 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE

A052 SCIENZE, TECNOL E TECN PROD ANIMALI

A018 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE

A022 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A012 DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR

A026 MATEMATICA

A027 MATEMATICA E FISICA

A031 SCIENZE DEGLI ALIMENTI

A028 MATEMATICA E SCIENZE

A047 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE

A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO

A049 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A050 SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG

AB24 LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)

AA25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (FRANCESE)

AD25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (TEDESCO)

B011 LAB SCIENZE E TECNOL AGRARIE

B006 LABORATORIO DI ODONTOTECNICA

B012 LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL

Università del Salento:

A011 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
A012 DISCIPLINE LETTERARIE E ISTITUTI II GRADO
A018 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE
A019 FILOSOFIA E STORIA
A020 FISICA
A022 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
AA25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (FRANCESE)
A026 MATEMATICA
A027 MATEMATICA E FISICA
A034 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
A028 MATEMATICA E SCIENZE
A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO
A049 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A054 STORIA DELL’ARTE
AB24 LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) II GRADO
A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICA E BIOLOGIA
BA02 CONVERSAZIONE LINGUA STRANIERA (FRANCESE)
A008 DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D’ARREDAMENTO, SCENOTECNICA
A009 DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOGRAFIA
A010 DISCIPLINE GRAFICO PUBBLICITARIE
AB25 LINGUA STRANIERA (INGLESE) I GRADO

SARDEGNA

Università di Cagliari:

  • A011 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO;
  • A012 DISCIPLINE LETTERARIE ISTITUTI II GRADO;
  • A022 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO;
  • AA24 LINGUA E CULTURA STRANIERA (FRANCESE);
  • AA25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (FRANCESE);
  • AB24 LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE);
  • A020 FISICA;
  • A026 MATEMATICA;
  • A027 MATEMATICA E FISICA;
  • A028 MATEMATICA E SCIENZE;
  • A037 COSTRUZIONE TECNOLOGICA E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA;
  • A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE;
  • A047 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE;
  • A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO;
  • A049 SCIENZE MOTORIE E  SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO;
  • A050 SCIENZE NATURALI CHIMICHE E BIOLOGICHE
  • A060 TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO;

Università di Sassari

SICILIA

Università di Catania:

A027 MATEMATICA E FISICA
A028 MATEMATICA E SCIENZE
A011 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
A012 DISCIPLINE LETTERARIE ISTITUTI DI 2° GRADO
A013 DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO
A022 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
A054 STORIA DELL’ARTE
AA24 LINGUA E CULTURA STRANIERA (FRANCESE)
AA25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (FRANCESE)
AB24 LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE)
A060 TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
AC24 LINGUA E CULTURA STRANIERA (SPAGNOLO)
BB02 CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE)
A051 SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE
A031 SCIENZE DEGLI ALIMENTI
A034 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
AC25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO (SPAGNOLO)
A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
A047 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE
A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE
A020 FISICA
A026 MATEMATICA
A045 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI
A040 TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE
A019 FILOSOFIA E STORIA
AB25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO (INGLESE)
AD24 LINGUA E CULTURA STRANIERA (TEDESCO)
A018 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE

Università di Enna Kore

Università di Messina

Conservatorio Arcangelo Corelli di Messina

Università di Palermo 

TOSCANA

Università di Firenze:

A11 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO

A12 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

A18 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE

A20 FISICA

A22 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A26 MATEMATICA

A27 MATEMATICA E FISICA

A28 MATEMATICA E SCIENZE

A34 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE

A42 SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE

A47 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE

A48 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

A50 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE

A51 SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE

Università di Pisa:

A11 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
A12 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
A13 DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO
A18 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE
A19 FILOSOFIA E STORIA
A20 FISICA
A22 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
AA24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO, FRANCESE
AB24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO, INGLESE
AC24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO, SPAGNOLO
AD24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO, TEDESCO
A26 MATEMATICA
A27 MATEMATICA E FISICA
A28 MATEMATICA E SCIENZE
A34 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
A37 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI, TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
A40 SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
A41 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
A42 SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE
A48 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
A50 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE, BIOLOGICHE
A51 SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE

Università di Siena:

A11 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
A12 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
A13 DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO
A18 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE
A19 FILOSOFIA E STORIA
A20 FISICA
A22 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
AA24 FRANCESE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
AB24 INGLESE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
AA25 FRANCESE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
AB25 INGLESE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
A26 MATEMATICA
A27 MATEMATICA E FISICA
A28 MATEMATICA E SCIENZE
A47 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE
A50 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE
BA02 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (FRANCESE)

Università per stranieri di Siena:

TRENTINO

Università di Trento:

A11 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO  15 POSTI
A12 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 20 POSTI
A19 FILOSOFIA E STORIA 10 POSTI
A20 FISICA  5 POSTI
A22 ITALIANO, STORIA GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 30 POSTI
A24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO – INGLESE 10 POSTI
A25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – INGLESE 15 POSTI
A24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO – TEDESCO  10 POSTI
A25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – TEDESCO 15 POSTI
A26 MATEMATICA 5 POSTI
A27 MATEMATICA E FISICA 20 POSTI
A28 MATEMATICA E SCIENZE  20 POSTI
A41 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE 15 POSTI
A50 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE 15 POSTI

Università di Bolzano

UMBRIA

Università di Perugia:

A08 DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D’ARREDAMENTO E SCENOTECNICA;
A10 DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE
A41 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
A26 MATEMATICA
A27 MATEMATICA E FISICA
A50 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE
AA25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (FRANCESE)
AB24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (INGLESE)
AC25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (SPAGNOLO)
A11 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
A12 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
A22 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA, NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A48 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

VENETO

Università di Verona:

A01ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A11DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
A12DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
A22ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA, NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A54STORIA DELL’ARTE
A18FILOSOFIA E SCIENZE UMANE
A19FILOSOFIA E STORIA
AA24FRANCESE
AB24INGLESE
AC24 SPAGNOLO
AD24TEDESCO
AE24RUSSO
A48SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
A49SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A26MATEMATICA
A27MATEMATICA E FISICA
A28MATEMATICA E SCIENZE
A41SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
A47SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE
A50SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE
A45SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI
A46SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE
A15DISCIPLINE SANITARIE
A31SCIENZE DEGLI ALIMENTI

Università di Padova

Università di Venezia:

A-25 FRANCESE – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO

A-25 INGLESE – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO

A-25 SPAGNOLO – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO

A-25 TEDESCO – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO

A-30 MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A-34 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE

A-37 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI, TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

A-41 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE A-50 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE

A-53 STORIA DELLA MUSICA

A-54 STORIA DELL’ARTE

AB56 CHITARRA – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

AG56 FLAUTO – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

AI56 PERCUSSIONI – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

AJ56 PIANOFORTE – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A-60 TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A-63 TECNOLOGIE MUSICALI

A-64 TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE

A-70 ITALIANO, STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA, GEOGRAFIA, NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CON LINGUA DI INSEGNAMENTO SLOVENA

Università telematiche

Pegaso

Ecampus

Mercatorum

San Raffaele

UniFortunato:

A-48

A-24

A-45

A-46

A-60

A-28

A-49

A-18

A-12

Unicusano:

A022 – ITALIANO STORIA GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (120)

A028 – MATEMATICA E SCIENZE (50)

A048 – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO (50)

A027 – MATEMATICA E FISICA (30)

UniMarconi:

A-12 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

A-22 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

A-18 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE

A-19 FILOSOFIA E STORIA

A-26 MATEMATICA

A-27 MATEMATICA E FISICA

A-41 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

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