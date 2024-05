Percorsi abilitanti conclusi a novembre, prossimo concorso a dicembre: Frassinetti alla Camera e l’ultima nota del Mur

Oggi, 15 maggio, la Commissione Cultura alla Camera ha svolto interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Presente in aula la sottosegretaria all’Istruzione Paola Frassinetti.

Prossimo concorso docenti, quando sarà?

La prima interrogazione, presentata da Caso (M5s), era relativa alle Gps e ai ritardi nell’apertura delle domanda. Ecco le parole di Frassinetti, che parlato di una recentissima nota del ministero dell’Università e della Ricerca: “Il ministero, in un primo momento, aveva considerato la possibilità di non penalizzare chi dovesse iscriversi ai percorsi abilitanti, che non sono ancora partiti. A riguardo il Mur ha emanato una nota, ieri, ha evidenziato che i percorsi di abilitazione dovranno concludersi a novembre o dicembre 2024”.

Gps, no all’iscrizione con i riserva per gli iscritti ai percorsi abilitanti?

I percorsi abilitanti, che ancora non sono partiti, quindi, secondo quanto detto da Frassinetti e quanto stabilito dal Mur, dovranno concludersi entro il prossimo inverno. Poi la sottosegretaria ha discusso in merito al prossimo concorso docenti: “Il rispetto delle tempistiche è correlato alla partecipazione dei neo abilitati al secondo concorso Pnrr, che dovrebbe essere bandito a novembre o dicembre 2024. Il ministero sta ragionando sulla possibilità di escludere l’iscrizione con riserva alle Gps“.

Nell’ultima bozza veniva previsto che, per il solo anno 2024/2025, si possano inserire in I fascia GPS – e con diritto di nomina – coloro che “intendono iscriversi” ai percorsi abilitanti di 60 o di 30 CFU. L’inserimento avverrebbe con riserva, da sciogliere entro il 30 giugno 2024 con la dichiarazione di effettiva avvenuta ammissione ai corsi. A quanto pare però ciò non avverrà.

Gps 2024/2025, probabile data di apertura 20 maggio

Oggi, 15 maggio, come sappiamo, si è svolto un incontro politico al Ministero sulle Gps. Secondo fonti ministeriali, la data probabile per l’apertura delle domande per l’aggiornamento delle Gps è il 20 maggio. Si tratta, però, di un’ipotesi: manca ancora la pubblicazione dell’ordinanza ministeriale.