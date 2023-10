Percorsi abilitanti DPCM 60 CFU, la norma non vieta di fare due corsi in un solo anno. Ma non è fattibile.

Una aspirante docente che avrebbe intenzione di seguire i corsi abilitanti del DPCM 60 CFU per conseguire l’abilitazione all’insegnamento, ci chiede se è consentito dalla norma seguire due corsi abilitanti distinti, nello stesso anno scolastico, e quindi conseguire, in tal modo, una doppia abilitazione in due diverse classi di concorso.

Due corsi nello stesso anno accademico

La legge n.33 del 12 aprile 2022 specifica che: “Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello o di perfezionamento o master, anche presso piu’ istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)… È consentita l’iscrizione contemporanea a un corso di diploma accademico e a un corso di perfezionamento o master o di dottorato di ricerca o di specializzazione…

In buona sostanza la legge 33/2022 consente, nel limite di due iscrizioni, l’iscrizione contemporanea a corsi di studio universitari e a corsi di studio presso le istituzioni dell’AFAM. Questa norma di fatto consentirebbe, per un aspirante docente, l’opportunità, nel medesimo anno accademico, di seguire due corsi di abilitazione banditi ai sensi del DPCM 60 CFU.

Il problema della fattibilità e i possibili sconti

Il seguire i percorsi abilitanti indetti con il DPCM 60 CFU ai fini abilitanti, per due classi di concorso separate e distinte, non è vietato dalla norma ma potrebbe avere dei limiti di fattibilità, dei limiti per quanto riguarda i costi e delle problematiche relative alla validità di alcuni CFU per più classi di concorso. Bisognerà vedere se le Università organizzatrici dei corsi, consentiranno ai corsisti di seguire nel medesimo anno accademico, due corsi abilitanti per due distinte classi di concorso e se agevoleranno questi percorsi considerando alcuni CFU trasversali per più discipline e adeguando i costi in caso il corsista decida di prendere due abilitazioni in un solo anno. Resta il grande problema della fattibilità di portare avanti due corsi parallelamente e quindi riuscire a incastrare orari e tirocini dei corsi.