Percorsi abilitanti, i sindacati chiedono incontro urgente con il Ministero

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, lo scorso 25 settembre, del tanto atteso Dcpm 60 Cfu, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisce i nuovi percorsi di formazione iniziale degli insegnanti della scuola secondaria di I e II grado, non si sono fatte attendere le critiche.

Proprio per vederci chiaro, le sei sigle sindacali principali della scuola, Flc Cgil, Cisl, Uil, Snald, Gilda e Anief hanno scritto una lettera unitaria indirizzata al Capo di Gabinetto del Ministro dell’Istruzione e del merito in cui chiedono un incontro urgente, con la possibile partecipazione del Ministero dell’Università e della Ricerca.

Le questioni che nella lettera vengono puntualmente indicate:

offerta formativa da parte degli Atenei, su cui i sindacati, hanno chiesto l’apertura di un confronto, non ancora concluso e nel corso del quale hanno sollevato diverse perplessità circa la distribuzione territoriale dei percorsi, evidenziando la necessità di un intervento correttivo che consenta di implementarli nelle aree geografiche dove non è prevista l’attivazione.

Quota di riserva per docenti triennalisti nella scuola statale o paritaria (compresi i docenti della IeFP) e i docenti che hanno partecipato alla procedura prevista dal comma 9 bis e relativi percorsi di 30 cfu abilitanti. Finora gli Atenei nelle comunicazioni sui loro siti circa l’offerta di percorsi che intendono attivare non ne hanno dato notizia.

Accesso limitato ai percorsi, come segnalato da diverse Università.

Necessità di regolare in modo uniforme quanto previsto dal Dpcm in ordine al riconoscimento di crediti già posseduti

Certezze sulla attivazione dei percorsi di 30 cfu abilitanti per i docenti già abilitati o specializzati sul sostegno.

SCARICA LETTERA

Classi di concorso, in quali Università sarà possibile abilitarsi? La situazione regione per regione [IN AGGIORNAMENTO]

Ogni Università attiverà i percorsi per alcune classi di concorso. Ecco la lista dei vari atenei, divisi per regione, con le relative classi di concorso per cui hanno chiesto accreditamento in base a ciò che si sa al momento.

LEGGI L’ELENCO IN AGGIORNAMENTO