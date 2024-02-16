Percorsi abilitanti, le classi di concorso approvate per ateneo – [AGGIORNATO con Chieti, Bologna, Camerino, Foggia, Catania, Firenze, Siena, Unifortunato, Unimarconi]

Dopo anni di attesa stanno prendendo finalmente il via i percorsi di formazione iniziale e di abilitazione per diventare “docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado”: la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha infatti firmato oltre 80 decreti utili all’accreditamento per l’avvio dei corsi da svolgere presso le Università e le istituzioni Afam e in questi momenti il Ministero sta provvedendo alla loro pubblicazione in un’area riservata.
I corsi abilitanti saranno destinati a chi ha svolto servizi nelle scuole, anche paritarie, per non meno di tre anni, pure non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si decide di conseguire l’abilitazione, oppure nei cinque anni precedenti. I 30 Cfu potranno anche essere conseguiti dai docenti vincitori del concorso straordinario bis e che hanno partecipato al secondo concorso legato al Pnrr.
Grazie alle informazioni in possesso della Tecnica della Scuola, come abbiamo anticipato in occasione della diretta della Tecnica Risponde Live dello scorso martedì 13 febbraio il “caricamento” online dei decreti ministeriali firmati dalla Ministra sta avvenendo in questi giorni.
Classi di concorso approvate dall’Anvur
Ecco le classi di concorso accreditate dall’Anvur:
ABRUZZO
Università di Chieti e Pescara
– A12 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
– A19 FILOSOFIA E STORIA
– A22 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
– A23 LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI)
– AA24 LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (FRANCESE)
– AC24 LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (SPAGNOLO)
– AA 25 LINGUA STRANIERA (FRANCESE)
– A37 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI, TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
– A47 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE
– A48 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
– A50 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE
– A54 STORIA DELL’ARTE
CALABRIA
Università della Calabria
AA24-FI LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (FRANCESE)
AA25-FI LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (FRANCESE)
AB24-FI LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (INGLESE)
AB25-FI LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE)
A008-FI DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D’ARREDAMENTO E SCENOTECNICA
A009-FI DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOGRAFICHE
A010-FI DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE
A011-FI DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
A012-FI DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO
A013-FI DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO
A018-FI FILOSOFIA E SCIENZE UMANE
A019-FI FILOSOFIA E STORIA
A020-FI FISICA
A021-FI GEOGRAFIA
A022-FI ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A026-FI MATEMATICA
A027-FI MATEMATICA E FISICA
A028-FI MATEMATICA E SCIENZE
A031-FI SCIENZE DEGLI ALIMENTI
A034-FI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
A037-FI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI, TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
A041-FI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
A042-FI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE
A047-FI SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE
A050-FI SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE
A054-FI STORIA DELL’ARTE
A065-FI TEORIA E TECNICA DELLA COMUNICAZIONE
Università Mediterranea di Reggio Calabria
A040-FI TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE
A046-FI SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE
A051-FI SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE
A060-FI TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
EMILIA-ROMAGNA
Università di Bologna
A001 – ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A011 – DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
A012 – DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
A013 – DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO
A018 – FILOSOFIA E SCIENZE UMANE
A020 – FISICA
A022 – ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A026 – MATEMATICA
A027 – MATEMATICA E FISICA
A028 – MATEMATICA E SCIENZE
A031 – SCIENZE DEGLI ALIMENTI
A034 – SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
A041 – SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
A048 – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
A050 – SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE
A051 – SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE
AB24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (INGLESE)
AD24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (TEDESCO)
B003 – LABORATORI DI FISICA
B011 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE
B016 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
Università di Ferrara
A018 – FILOSOFIA E SCIENZE UMANE
A022 – ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A026 – MATEMATICA
A027 – MATEMATICA E FISICA
A028 – MATEMATICA E SCIENZE
A047 – SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE
A050 – SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOGIA
AB24 – LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)
AC24 – LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO)
LAZIO
Europea di Roma
- A011-FI – DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
- A012-FI – DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
- A018-FI – FILOSOFIA E SCIENZE UMANE
- A019-FI – FILOSOFIA E STORIA
- A020-FI – FISICA
- A022-FI – ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
- A026-FI – MATEMATICA
- A027-FI – MATEMATICA E FISICA
- A028-FI – MATEMATICA E SCIENZE
- A045-FI – SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI
- A046-FI – SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE
- A048-FI – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO
- A049-FI – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
- A060-FI – TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Link Campus University
AB25-FI LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE) AM24-FI LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (NEO-GRECO) A001-FI ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Istituto DUOFIN ART – Accademia delle Arti e Nuove Tecnologie A003-FI DESIGN DELLA CERAMICA Istituto DUOFIN ART – Accademia delle Arti e Nuove Tecnologie A004-FI DESIGN DEL LIBRO Istituto DUOFIN ART – Accademia delle Arti e Nuove Tecnologie A007-FI DISCIPLINE AUDIOVISIVE Istituto DUOFIN ART – Accademia delle Arti e Nuove Tecnologie A008-FI DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D’ARREDAMENTO E SCENOTECNICA Istituto DUOFIN ART – Accademia delle Arti e Nuove Tecnologie A010-FI DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE Istituto DUOFIN ART – Accademia delle Arti e Nuove Tecnologie A011-FI DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO A012-FI DISCIPLINE LETTERARIE ISTITUTI II GRADO A013-FI DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO A018-FI FILOSOFIA E SCIENZE UMANE A019-FI FILOSOFIA E STORIA A021-FI GEOGRAFIA A022-FI ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO A023-FI LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI) A026-FI MATEMATICA A027-FI MATEMATICA E FISICA A028-FI MATEMATICA E SCIENZE A045-FI SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI A046-FI SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE A047-FI SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE
UniCamillus
A028-FI MATEMATICA E SCIENZE
A050-FI SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE
A031-FI SCIENZE DEGLI ALIMENTI
B012-FI LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE
MARCHE
Università di Camerino
- A001 ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
- A008 DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D’ARREDAMENTO E DELL’INDUSTRIA, SCENOTECNICA
- A010 A010-DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE
- A015 DISCIPLINE SANITARIE
- A017 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
- A020 FISICA
- A026 MATEMATICA
- A027 MATEMATICA E FISICA
- A028 MATEMATICA E SCIENZE
- A031 SCIENZE DEGLI ALIMENTI
- A032 SCIENZE DELLA GEOLOGIA E DELLA MINERALOGIA
- A034 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
- A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
- A047 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE
- A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE
- B020 LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA
- B021 LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE SALA E VENDITA
PIEMONTE
Università di Torino
- A008 Discipline geometriche, architettura, design d’arredamento e scenotecnica;
- A009 Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche;
- A010 Discipline grafico-pubblicitarie;
- A011 Discipline letterarie e latino;
- A012 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado;
- A013 Discipline letterarie, latino e greco;
- A014 Discipline plastiche scult. Scenoplastiche;
- A018 Filosofia e Scienze Umane;
- A019 Filosofia e Storia;
- A020 Fisica;
- A022 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I grado;
- A023 Lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti);
- A024 A/B/C/D Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Francese, Inglese, Spagnolo, Tedesco);
- A025 A/B/C/D Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (Francese, Inglese, Spagnolo, Tedesco);
- A026 Matematica;
- A027 Matematica e Fisica;
- A028 Matematica e scienze;
- A030 Musica nella scuola secondaria di I grado;
- A034 Scienze e tecnologie chimiche;
- A040 Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche;
- A041 Scienze e tecnologie informatiche;
- A042 Scienze e tecnologie meccaniche;
- A046 Scienze giuridico-economiche;
- A048 Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado;
- A049 Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado;
- A050 Scienze naturali, chimiche e biologiche;
- A054 Storia dell’arte.
PUGLIA
Università di Foggia
- AA25-FI – LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (FRANCESE)
- AB24-FI – LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE)
- AD25-FI – LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (TEDESCO)
- A011-FI – DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
- A012-FI – DISCIPLINE LETTERARIE ISTITUTI II GRADO
- A018-FI – FILOSOFIA E SCIENZE UMANE
- A022-FI – ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
- A026-FI – MATEMATICA
- A027-FI – MATEMATICA E FISICA
- A028-FI – MATEMATICA E SCIENZE
- A031-FI – SCIENZE DEGLI ALIMENTI
- A034-FI – SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
- A047-FI – SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE
- A048-FI – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO
- A049-FI – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
- A050-FI – SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE
- A052-FI – SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE DI PRODUZIONE ANIMALI
- B006-FI – LABORATORIO DI ODONTOTECNICA
- B011-FI – LABORATORI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE
- B012-FI – LABORATORI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE MICROBIOLOGICHE
Università del Salento
AA25-FI
LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA
SECONDARIA I GRADO (FRANCESE)
AB24-FI
LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA
DI II GRADO (INGLESE)
AB25-FI
LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA
SECONDARIA I GRADO (INGLESE)
A008-FI
DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D’ARREDAMENTO E
SCENOTECNICA
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI LECCE
A009-FI
DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI LECCE
A010-FI
DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI LECCE
A011-FI DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
A012-FI
DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI STRUZIONE SECONDARIA DI II
GRADO
A018-FI FILOSOFIA E SCIENZE UMANE
A019-FI FILOSOFIA E STORIA
A020-FI FISICA
A022-FI ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A026-FI MATEMATICA
A027-FI MATEMATICA E FISICA
A028-FI MATEMATICA E SCIENZE
A034-FI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
A048-FI
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA D
II GRADO
A049-FI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A050-FI SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE
A054-FI STORIA DELL’ARTE
BA02-FI CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (FRANCESE)
SICILIA
Università di Catania
A027 MATEMATICA E FISICA
A028 MATEMATICA E SCIENZE
A011 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
A012 DISCIPLINE LETTERARIE ISTITUTI DI 2° GRADO
A013 DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO
A022 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
A054 STORIA DELL’ARTE
AA24 LINGUA E CULTURA STRANIERA (FRANCESE)
AA25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (FRANCESE)
AB24 LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE)
A060 TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
AC24 LINGUA E CULTURA STRANIERA (SPAGNOLO)
BB02 CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE)
A051 SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE
A031 SCIENZE DEGLI ALIMENTI
A034 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
AC25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO (SPAGNOLO)
A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
A047 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE
A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE
A020 FISICA
A026 MATEMATICA
A045 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI
A040 TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE
A019 FILOSOFIA E STORIA
AB25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO (INGLESE)
AD24 LINGUA E CULTURA STRANIERA (TEDESCO)
A018 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE
TOSCANA
Università di Firenze
- A 11 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
- A 12 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
- A 18 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE
- A 20 FISICA
- A 22 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
- A 26 MATEMATICA
- A 27 MATEMATICA E FISICA
- A 28 MATEMATICA E SCIENZE
- A 34 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
- A 42 SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE
- A 47 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE
- A 48 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
- A 50 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE
- A 51 SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE
Università di Siena
AA25-FI LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (FRANCESE) AB24-FI LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (INGLESE) AB25-FI LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE) A011-FI DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO A012-FI DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI SI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO A013-FI DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO A018-FI FILOSOFIA E SCIENZE UMANE A019-FI FILOSOFIA E STORIA A020-FI FISICA A022-FI ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO A026-FI MATEMATICA A027-FI MATEMATICA E FISICA A028-FI MATEMATICA E SCIENZE A047-FI SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE A050-FI SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE BA02-FI CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (FRANCESE) AA24-FI LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO(FRANCESE)
UNIVERSITÀ TELEMATICHE
Pegaso
A001-FI
A008-FI
A011-FI
A012-FI
A017-FI
A018-FI
A019-FI
A022-FI
A028-FI
A030-FI
A045-FI
A046-FI
A048-FI
A049-FI
A050-FI
A053-FI
A063-FI
A064-FI
AB55FI
AB56FI
AJ55-FI
AJ56-FI
Mercatorum
- A011-FI – DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
- A012-FI – DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
- A018-FI – FILOSOFIA E SCIENZE UMANE
- A019-FI – FILOSOFIA E STORIA
- A020-FI – FISICA
- A022-FI – ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
- A026-FI – MATEMATICA
- A027-FI – MATEMATICA E FISICA
- A028-FI – MATEMATICA E SCIENZE
- A045-FI – SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI
- A046-FI – SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE
- A048-FI – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO
- A049-FI – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
- A060-FI – TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
San Raffaele
- A011-FI – DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
- A012-FI – DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
- A018-FI – FILOSOFIA E SCIENZE UMANE
- A019-FI – FILOSOFIA E STORIA
- A020-FI – FISICA
- A022-FI – ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
- A026-FI – MATEMATICA
- A027-FI – MATEMATICA E FISICA
- A028-FI – MATEMATICA E SCIENZE
- A045-FI – SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI
- A046-FI – SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE
- A048-FI – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO
- A049-FI – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
- A060-FI – TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Unifortunato
AB24-FI LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE)
A012-FI DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
A018-FI FILOSOFIA E SCIENZE UMANE
A028-FI MATEMATICA E SCIENZE
A045-FI SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI
A046-FI SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE
A048-FI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO
A049-FI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A060-FI TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Unimarconi
A-12 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
A-22 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
A-18 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE
A-19 FILOSOFIA E STORIA
A-26 MATEMATICA
A-27 MATEMATICA E FISICA
A-41 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE