Percorsi abilitanti, le classi di concorso approvate per ateneo – [AGGIORNATO con L’Aquila, Suor Orsola Benincasa, Molise, Sassari]

Dopo anni di attesa stanno prendendo finalmente il via i percorsi di formazione iniziale e di abilitazione per diventare “docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado”: la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha infatti firmato oltre 80 decreti utili all’accreditamento per l’avvio dei corsi da svolgere presso le Università e le istituzioni Afam e in questi momenti il Ministero sta provvedendo alla loro pubblicazione in un’area riservata.

I corsi abilitanti saranno destinati a chi ha svolto servizi nelle scuole, anche paritarie, per non meno di tre anni, pure non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si decide di conseguire l’abilitazione, oppure nei cinque anni precedenti. I 30 Cfu potranno anche essere conseguiti dai docenti vincitori del concorso straordinario bis e che hanno partecipato al secondo concorso legato al Pnrr.

Grazie alle informazioni in possesso della Tecnica della Scuola, come abbiamo anticipato in occasione della diretta della Tecnica Risponde Live di martedì 13 febbraio il “caricamento” online dei decreti ministeriali firmati dalla Ministra sta avvenendo in questi giorni.

Classi di concorso approvate dall’Anvur

Ecco le classi di concorso accreditate dall’Anvur:

ABRUZZO

– A12 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

– A19 FILOSOFIA E STORIA

– A22 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

– A23 LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI)

– AA24 LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (FRANCESE)

– AC24 LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (SPAGNOLO)

– AA 25 LINGUA STRANIERA (FRANCESE)

– A37 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI, TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

– A47 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE

– A48 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

– A50 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE

– A54 STORIA DELL’ARTE

A-12 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado

A-19 – Filosofia e storia

A-20 – Fisica

A-22 – Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di primo grado

A-24 – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (tedesco)

A-26 – Matematica

A-27 – Matematica e fisica

A-40 – Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche

A-42 – Scienze e tecnologie meccaniche

A-48 – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado

A-50 – Scienze naturali, chimiche e biologiche

B-02 – Conversazione in lingua straniera (inglese)

B-17 – Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche

CALABRIA

AA24-FI LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (FRANCESE)

AA25-FI LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (FRANCESE)

AB24-FI LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (INGLESE)

AB25-FI LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE)

A008-FI DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D’ARREDAMENTO E SCENOTECNICA

A009-FI DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOGRAFICHE

A010-FI DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE

A011-FI DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO

A012-FI DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO

A013-FI DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO

A018-FI FILOSOFIA E SCIENZE UMANE

A019-FI FILOSOFIA E STORIA

A020-FI FISICA

A021-FI GEOGRAFIA

A022-FI ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A026-FI MATEMATICA

A027-FI MATEMATICA E FISICA

A028-FI MATEMATICA E SCIENZE

A031-FI SCIENZE DEGLI ALIMENTI

A034-FI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE

A037-FI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI, TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

A041-FI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

A042-FI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE

A047-FI SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE

A050-FI SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE

A054-FI STORIA DELL’ARTE

A065-FI TEORIA E TECNICA DELLA COMUNICAZIONE

Mediterranea di Reggio Calabria

A040-FI TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE

A046-FI SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE

A051-FI SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE

A060-FI TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

CAMPANIA

AA24

AA25

AB24

AC24

AC25

AD24

A001

A011

A012

A013

A018

A019

A020

A022

A026

A027

A028

A031

A040

A041

A042

A046

A050

A051

A054

A061

A062

BA02

BB02

B003

B011

B012

B017



EMILIA-ROMAGNA

A001 – ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A011 – DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO

A012 – DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

A013 – DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO

A018 – FILOSOFIA E SCIENZE UMANE

A020 – FISICA

A022 – ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A026 – MATEMATICA

A027 – MATEMATICA E FISICA

A028 – MATEMATICA E SCIENZE

A031 – SCIENZE DEGLI ALIMENTI

A034 – SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE

A041 – SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

A048 – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

A050 – SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE

A051 – SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE

AB24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (INGLESE)

AD24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (TEDESCO)

B003 – LABORATORI DI FISICA

B011 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE

B016 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

A018 – FILOSOFIA E SCIENZE UMANE

A022 – ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A026 – MATEMATICA

A027 – MATEMATICA E FISICA

A028 – MATEMATICA E SCIENZE

A047 – SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE

A050 – SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOGIA

AB24 – LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)

AC24 – LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO)

A-20 FISICA

A-22 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA, NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A-26 MATEMATICA

A-27 MATEMATICA E FISICA

A-28 MATEMATICA E SCIENZE

A-34 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE

A-41 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

A-42 SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE

A-47 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE

A-50 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE

A-60 TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

B-15 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

B-16 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

B-17 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE

A-01 Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado

A-11 Discipline letterarie e latino

A-12 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado

A-13 Discipline letterarie, latino e greco

A-17 Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado

A-18 Filosofia e Scienze umane

A-19 Filosofia e Storia

A-20 Fisica

A-22 Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado

A-23 Lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti)

A-26 Matematica

A-27 Matematica e Fisica

A-28 Matematica e scienze

A-34 Scienze e tecnologie chimiche

A-37 Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

A-45 Scienze economico-aziendali

A-46 Scienze giuridico-economiche

A-48 Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado

A-49 Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado

A-50 Scienze naturali, chimiche e biologiche

AA24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (FRANCESE)

AA25 Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria I grado (FRANCESE)

AB24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (INGLESE)

AB25 Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria I grado (INGLESE)

AC24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (SPAGNOLO)

AC25 Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria I grado (SPAGNOLO)

AD25 Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria I grado (TEDESCO)

AE24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (RUSSO)

BB02 Conversazione in lingua straniera (INGLESE)

BC02 Conversazione in lingua straniera (SPAGNOLO)

B012 Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche

B020 Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina

B021 Laboratori di servizi enogastronomici, settore sala e vendita

A030-FI Musica nella scuola secondaria di 1° grado

LAZIO

A001-FI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE NELL’ISTRUZIONE SECONDARIA DI I E DI II GRADO

A005-FI DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA

A007-FI DISCIPLINE AUDIOVISIVE

A008-FI DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D’ARREDAMENTO E SCENOTECNICA

A009-FI DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE

A010-FI DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE

A011-FI DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO

A012-FI DISCIPLINE LETTERARIE NELL’ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO E DI II GRADO

A013-FI DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO

A014-FI DISCIPLINE PLASTICHE, SCULTOREE E SCENOPLASTICHE

A018-FI FILOSOFIA E SCIENZE UMANE

A019-FI FILOSOFIA E STORIA

A021-FI GEOGRAFIA

A026-FI MATEMATICA

A028-FI MATEMATICA E SCIENZE

A037-FI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI, TECNOLOGIE E TECNICHE

DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

A040-FI TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE

A041-FI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

A042-FI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE

A045-FI SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI

A046-FI SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE

A047-FI SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE

A048-FI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELL’ISTRUZIONE SECONDARIA DI I E DI II GRADO

A054-FI STORIA DELL’ARTE

A060-FI TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A061-FI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI

A062-FI TECNOLOGIE E TECNICHE PER LA GRAFICA

AA22-FI LINGUE E CULTURE STRANIERE NELL’ISTRUZIONE SECONDARIA DI I E DI II GRADO (FRANCESE)

AB22-FI LINGUE E CULTURE STRANIERE NELL’ISTRUZIONE SECONDARIA DI I E DI II GRADO (INGLESE)

AC22-FI LINGUE E CULTURE STRANIERE NELL’ISTRUZIONE SECONDARIA DI I E DI II GRADO (SPAGNOLO)

AD22-FI LINGUE E CULTURE STRANIERE NELL’ISTRUZIONE SECONDARIA DI I E DI II GRADO (TEDESCO)

B023-FI LABORATORI SERVIZI SOCIO-SANITARI

A011-FI – DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO

A012-FI – DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

A018-FI – FILOSOFIA E SCIENZE UMANE

A019-FI – FILOSOFIA E STORIA

A020-FI – FISICA

A022-FI – ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A026-FI – MATEMATICA

A027-FI – MATEMATICA E FISICA

A028-FI – MATEMATICA E SCIENZE

A045-FI – SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI

A046-FI – SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE

A048-FI – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO

A049-FI – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A060-FI – TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

AB25-FI LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE) AM24-FI LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (NEO-GRECO) A001-FI ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Istituto DUOFIN ART – Accademia delle Arti e Nuove Tecnologie A003-FI DESIGN DELLA CERAMICA Istituto DUOFIN ART – Accademia delle Arti e Nuove Tecnologie A004-FI DESIGN DEL LIBRO Istituto DUOFIN ART – Accademia delle Arti e Nuove Tecnologie A007-FI DISCIPLINE AUDIOVISIVE Istituto DUOFIN ART – Accademia delle Arti e Nuove Tecnologie A008-FI DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D’ARREDAMENTO E SCENOTECNICA Istituto DUOFIN ART – Accademia delle Arti e Nuove Tecnologie A010-FI DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE Istituto DUOFIN ART – Accademia delle Arti e Nuove Tecnologie A011-FI DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO A012-FI DISCIPLINE LETTERARIE ISTITUTI II GRADO A013-FI DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO A018-FI FILOSOFIA E SCIENZE UMANE A019-FI FILOSOFIA E STORIA A021-FI GEOGRAFIA A022-FI ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO A023-FI LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI) A026-FI MATEMATICA A027-FI MATEMATICA E FISICA A028-FI MATEMATICA E SCIENZE A045-FI SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI A046-FI SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE A047-FI SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE

A01

A11

A12

A17

A18

A19

A20

A21

A22

A23

A24

A25

A26

A27

A28

A45

A46

A47

A50

A028-FI MATEMATICA E SCIENZE

A050-FI SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE

A031-FI SCIENZE DEGLI ALIMENTI

B012-FI LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE

A001 – Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado

A007 – Discipline audiovisive

A008 – Discipline geometriche, architettura, design d’arredamento e scenotecnica

A011 – Discipline letterarie e latino

A012 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado

A013 – Discipline letterarie, latino e greco

A018 – Filosofia e scienze umane

A019 – Filosofia e storia

A020 – Fisica

A022 – Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado

A023 – Lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti)

A026 – Matematica

A027 – Matematica e fisica

A028 – Matematica e scienze

A030 – Musica nella scuola secondaria di I grado

A040 – Tecnologie elettriche elettroniche

A042 – Scienze e tecnologie meccaniche

A045 – Scienze economico-aziendali

A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche

A053 – Storia della musica

A060 – Tecnologia nella scuola secondaria di I grado

AA24 – Lingua e cultura straniera (francese)

AB24 – Lingua e cultura straniera (inglese)

AC24 – Lingua e cultura straniera (spagnolo)

AD24 – Lingua e cultura straniera (tedesco)

B015 – Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche

LIGURIA

AB56-FI STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CHITARRA)

AG56-FI STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (FLAUTO)

A030-FI MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (EDUCAZIONE MUSICALE)

MARCHE

A29 – MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

A30 – MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

A53 – STORIA DELLA MUSICA

A59 – Tecniche di accompagnamento alla danza e teoria e pratica musicale per la danza

A63 – TECNOLOGIE MUSICALI

A64 – TEORIA, ARMONIA E COMPOSIZIONE

AA55 – ARPA (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)

AA56 – ARPA (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado)

AB55 – CHITARRA (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)

AB56 – CHITARRA (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado)

AC55 – CLARINETTO (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)

AC56 – CLARINETTO (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado)

AD55 – CORNO (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)

AD56 – CORNO (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado)

AE55 – FAGOTTO (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)

AE56 – FAGOTTO (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado)

AF55 – FISARMONICA (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)

AF56 – FISARMONICA (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado)

AW55 – FLAUTO TRAVERSO (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)

AG56 – FLAUTO TRAVERSO (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado)

AH55 – OBOE (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)

AH56 – OBOE (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado)

AI55 – PERCUSSIONI (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)

AI56 – PERCUSSIONI (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado)

AJ55 – PIANOFORTE (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)

AJ56 – PIANOFORTE (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado)

AK55 – SASSOFONO (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)

AK56 – SASSOFONO (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado)

AL55 – TROMBA (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)

AL56 – TROMBA (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado)

AM55 – VIOLINO (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)

AM56 – VIOLINO (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado)

AN55 – VIOLONCELLO (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)

AN56 – VIOLONCELLO (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado)

AO55 – CANTO (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)

AP55 – CONTRABBASSO (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)

AQ55 – ORGANO (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)

AS55 – VIOLA (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)

A001 ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A008 DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D’ARREDAMENTO E DELL’INDUSTRIA, SCENOTECNICA

A010 A010-DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE

A015 DISCIPLINE SANITARIE

A017 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

A020 FISICA

A026 MATEMATICA

A027 MATEMATICA E FISICA

A028 MATEMATICA E SCIENZE

A031 SCIENZE DEGLI ALIMENTI

A032 SCIENZE DELLA GEOLOGIA E DELLA MINERALOGIA

A034 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE

A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

A047 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE

A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE

B020 LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA

B021 LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE SALA E VENDITA

A001 – ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A011 – DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO

A012 – DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR

A018 – FILOSOFIA E SCIENZE UMANE

A019 – FILOSOFIA E STORIA

A021 – GEOGRAFIA

A022 – ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A041 – SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

A045 – SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI

A046 – SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE

A048 – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO

A049 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A054 – STORIA DELL’ARTE

A060 – TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A065 – TEORIA E TECNICA COMUNICAZIONE

AA24 – LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE)

AA25 – LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (FRANCESE)

AB24 – LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)

AB25 – LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE)

AC24 – LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO)

AC25 – LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (SPAGNOLO)

AD24 – LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO)

AD25 – LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (TEDESCO)

AE24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (RUSSO)

AI24 – LINGUA E CULT STRANIERA (CINESE)

BA02 – CONV LINGUA STRANIERA (FRANCESE)

BB02 – CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE)

BC02 – CONV LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)

BD02 – CONV LINGUA STRANIERA (TEDESCO)

BE02 – CONV LINGUA STRANIERA (RUSSO)

BI02 – CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (CINESE)

MOLISE

A001 ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

A008 DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN DI ARREDAMENTO E SCENO-TECNICA

A009 DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE

A011 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO

A012 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI SECONDARI DI SECONDO GRADO

A017 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO

A018 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE

A019 FILOSOFIA E STORIA

A020 FISICA

A022 ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

A026 MATEMATICA

A027 MATEMATICA E FISICA

A028 MATEMATICA E SCIENZE

A031 SCIENZE DEGLI ALIMENTI

A037 TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI, TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

A040 TECNOLOGIE ELETTRICHE E ELETTRONICHE

A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

A042 SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE

A045 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI

A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE

A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

A049 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE

A051 SCIENZE E TECNOLOGIE TECNICHE AGRARIE

A052 SCIENZE TECNOLOGIE E TECNICHE DI PRODUZIONE ANIMALE

AA25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (FRANCESE)

AB24 LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE)

AC24 LINGUA E CULTURA STRANIERA (SPAGNOLO)

AC25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (SPAGNOLO)

A054 STORIA DELL’ARTE

PIEMONTE

A008 Discipline geometriche, architettura, design d’arredamento e scenotecnica;

A009 Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche;

A010 Discipline grafico-pubblicitarie;

A011 Discipline letterarie e latino;

A012 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado;

A013 Discipline letterarie, latino e greco;

A014 Discipline plastiche scult. Scenoplastiche;

A018 Filosofia e Scienze Umane;

A019 Filosofia e Storia;

A020 Fisica;

A022 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I grado;

A023 Lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti);

A024 A/B/C/D Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Francese, Inglese, Spagnolo, Tedesco);

A025 A/B/C/D Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (Francese, Inglese, Spagnolo, Tedesco);

A026 Matematica;

A027 Matematica e Fisica;

A028 Matematica e scienze;

A030 Musica nella scuola secondaria di I grado;

A034 Scienze e tecnologie chimiche;

A040 Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche;

A041 Scienze e tecnologie informatiche;

A042 Scienze e tecnologie meccaniche;

A046 Scienze giuridico-economiche;

A048 Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado;

A049 Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado;

A050 Scienze naturali, chimiche e biologiche;

A054 Storia dell’arte.

A008 Discipline geometriche, architettura, design d’arredamento e scenotecnica

A009 Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche

A010 Discipline grafico-pubblicitarie

A011 Discipline letterarie e latino

A012 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado

A013 Discipline letterarie, latino e greco

A014 Discipline plastiche scultoree scenoplastiche

A018 Filosofia e Scienze Umane

A019 Filosofia e Storia

A020 Fisica

A022 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I grado

A023 Lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti)

A024 A Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Francese)

A024 B Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Inglese)

A024 C Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Spagnolo)

A024 D Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Tedesco)

A025 A Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (Francese)

A025 B Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (Inglese)

A025 C Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (Spagnolo)

A025 D Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (Tedesco)

A026 Matematica

A027 Matematica e Fisica

A028 Matematica e scienze

A030 Musica nella scuola secondaria di I grado

A034 Scienze e tecnologie chimiche

A040 Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche

A041 Scienze e tecnologie informatiche

A042 Scienze e tecnologie meccaniche

A046 Scienze giuridico-economiche

A048 Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado

A049 Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado

A050 Scienze naturali, chimiche e biologiche

A054 Storia dell’arte

MOLISE

AA25-FI LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (FRANCESE)

AB24-FI LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE)

AC24-FI LINGUA E CULTURA STRANIERA (SPAGNOLO)

AC25-FI LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (SPAGNOLO)

A001-FI ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A008-FI DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D’ARREDAMENTO E SCENOTECNICA

A009-FI DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE

A011-FI DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO

A012-FI DISCIPLINE LETTERARIE ISTITUTI II GRADO

A017-FI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

A018-FI FILOSOFIA E SCIENZE UMANE

A019-FI FILOSOFIA E STORIA A020-FI FISICA

A022-FI ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO A026-FI MATEMATICA

A027-FI MATEMATICA E FISICA

A028-FI MATEMATICA E SCIENZE

A031-FI SCIENZE DEGLI ALIMENTI

A037-FI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI, TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

A040-FI TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE

A041-FI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

A042-FI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE

A045-FI SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI

A046-FI SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE

A048-FI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO

A049-FI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A050-FI SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE

A051-FI SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE

A052-FI SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE DI PRODUZIONI ANIMALI

A054-FI STORIA DELL’ARTE

PUGLIA

AA25-FI – LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (FRANCESE) AB24-FI – LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) AD25-FI – LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (TEDESCO) A011-FI – DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO A012-FI – DISCIPLINE LETTERARIE ISTITUTI II GRADO A018-FI – FILOSOFIA E SCIENZE UMANE A022-FI – ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO A026-FI – MATEMATICA A027-FI – MATEMATICA E FISICA A028-FI – MATEMATICA E SCIENZE A031-FI – SCIENZE DEGLI ALIMENTI A034-FI – SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE A047-FI – SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE A048-FI – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO A049-FI – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO A050-FI – SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE A052-FI – SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE DI PRODUZIONE ANIMALI B006-FI – LABORATORIO DI ODONTOTECNICA B011-FI – LABORATORI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE B012-FI – LABORATORI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE MICROBIOLOGICHE

AA25-FI

LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA

SECONDARIA I GRADO (FRANCESE)

AB24-FI

LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA

DI II GRADO (INGLESE)

AB25-FI

LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA

SECONDARIA I GRADO (INGLESE)

A008-FI

DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D’ARREDAMENTO E

SCENOTECNICA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI LECCE

A009-FI

DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI LECCE

A010-FI

DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI LECCE

A011-FI DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO

A012-FI

DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI STRUZIONE SECONDARIA DI II

GRADO

A018-FI FILOSOFIA E SCIENZE UMANE

A019-FI FILOSOFIA E STORIA

A020-FI FISICA

A022-FI ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A026-FI MATEMATICA

A027-FI MATEMATICA E FISICA

A028-FI MATEMATICA E SCIENZE

A034-FI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE

A048-FI

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA D

II GRADO

A049-FI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A050-FI SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE

A054-FI STORIA DELL’ARTE

BA02-FI CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (FRANCESE)

SARDEGNA

A11 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO

A12 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

A22 ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

A28 MATEMATICA E SCIENZE

A50 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE

A51 SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE

AA24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (FRANCESE)

AA25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

AB24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (INGLESE).

SICILIA

A027 MATEMATICA E FISICA

A028 MATEMATICA E SCIENZE

A011 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO

A012 DISCIPLINE LETTERARIE ISTITUTI DI 2° GRADO

A013 DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO

A022 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

A054 STORIA DELL’ARTE

AA24 LINGUA E CULTURA STRANIERA (FRANCESE)

AA25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (FRANCESE)

AB24 LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE)

A060 TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

AC24 LINGUA E CULTURA STRANIERA (SPAGNOLO)

BB02 CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE)

A051 SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE

A031 SCIENZE DEGLI ALIMENTI

A034 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE

AC25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO (SPAGNOLO)

A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

A047 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE

A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE

A020 FISICA

A026 MATEMATICA

A045 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI

A040 TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE

A019 FILOSOFIA E STORIA

AB25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO (INGLESE)

AD24 LINGUA E CULTURA STRANIERA (TEDESCO)

A018 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE

AA24 Lingua e cultura straniera (Francese);

AA25 Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado (Francese);

AB24 Lingua e cultura straniera (Inglese);

AB25 Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado (Inglese);

AC24 Lingua e cultura straniera (Spagnolo);

AC25 Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado (Spagnolo);

A001 Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado;

A011Discipline letterarie e Latino;

A012 Discipline letterarie negli Istituti di Istruzione secondaria di II grado;

A013 Discipline letterarie, latino e greco;

A018 Filosofia e Scienze umane;

A019 Filosofia e Storia;

A020 Fisica;

A021 Geografia;

A022 Italiano, Storia, Geografia nella Scuola secondaria di I grado;

A026 Matematica;

A027 Matematica e Fisica;

A028 Matematica e Scienze;

A031 Scienze degli alimenti;

A033 Scienze e Tecnologie aeronautiche;

A034 Scienze e Tecnologie chimiche;

A036 Scienze e Tecnologie della logistica;

A037 Scienze e Tecnologie delle costruzioni, Tecnologie e Tecniche di rappresentazione grafica;

A039 Scienze e Tecnologie delle costruzioni navali;

A040 Tecnologie elettriche ed elettroniche;

A041 Scienze e Tecnologie informatiche;

A042 Scienze e Tecnologie meccaniche;

A043 Scienze e Tecnologie nautiche;

A045 Scienze economico-aziendali;

A046 Scienze giuridico-economiche;

A047 Scienze matematiche applicate;

A048 Scienze motorie e sportive negli Istituti di Istruzione secondaria di II grado;

A049 Scienze motorie e sportive negli Istituti di Istruzione secondaria di I grado;

A050 Scienze naturali, chimiche e biologiche;

B003 Laboratorio di Fisica;

B007 Laboratorio di Ottica;

B012 Laboratorio di Scienze e Tecnologie chimiche e microbiologiche;

B016 Laboratorio di Scienze e Tecnologie informatiche;

B020 Laboratori di Servizi enogastronomici, settore cucina;

B021 Laboratori di Servizi enogastronomici, settore sala e vendita.

A001 ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A011 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO

A012 DISCIPLINE LETTERARIE ISTITUTI II GRADO

A013 DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO

A015 DISCIPLINE SANITARIE

A017 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

A018 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE

A019 FILOSOFIA E STORIA

A020 FISICA

A021 GEOGRAFIA

A022 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A023 LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI)

A026 MATEMATICA

A027 MATEMATICA E FISICA

A028 MATEMATICA E SCIENZE

A030 MUSICA

A031 SCIENZE DEGLI ALIMENTI

A034 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE

A040 TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE

A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

A042 SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE

A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE

A047 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE

A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO

A049 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE

A051 SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE

A052 SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE DI PRODUZIONI ANIMALI

A053 STORIA DELLA MUSICA

A054 STORIA DELL’ARTE

AA24 LINGUA E CULTURA STRANIERA (FRANCESE)

AA25 LINGUA STRANIERA (FRANCESE)

AB24 LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE)

AB25 LINGUA STRANIERA (INGLESE)

AC24 LINGUA E CULTURA STRANIERA (SPAGNOLO)

AC25 LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)

AD24 LINGUA E CULTURA STRANIERA (TEDESCO)

AD25 LINGUA STRANIERA (TEDESCO)

AA55-FI ARPA

AA56-FI STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (ARPA)

AB55-FI CHITARRA

AB56-FI STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CHITARRA)

AC55-FI CLARINETTO

AC56-FI STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CLARINETTO)

AE56-FI STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (FAGOTTO)

AF56-FI STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (FISARMONICA)

AG56-FI STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (FLAUTO)

AI55-FI PERCUSSIONI

AI56-FI STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PERCUSSIONI)

AJ55-FI PIANOFORTE

AJ56-FI STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PIANOFORTE)

AK56-FI STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (SAXOFONO)

AL55-FI TROMBA

AL56-FI STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (TROMBA)

AM55-FI VIOLINO

AM56-FI STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLINO)

AN56-FI STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLONCELLO)

AW55-FI FLAUTO TRAVERSO

A030-FI MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A064-FI TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE

TOSCANA

A 11 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO

A 12 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

A 18 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE

A 20 FISICA

A 22 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A 26 MATEMATICA

A 27 MATEMATICA E FISICA

A 28 MATEMATICA E SCIENZE

A 34 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE

A 42 SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE

A 47 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE

A 48 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

A 50 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE

A 51 SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE

AA25-FI LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (FRANCESE) AB24-FI LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (INGLESE) AB25-FI LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE) A011-FI DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO A012-FI DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI SI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO A013-FI DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO A018-FI FILOSOFIA E SCIENZE UMANE A019-FI FILOSOFIA E STORIA A020-FI FISICA A022-FI ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO A026-FI MATEMATICA A027-FI MATEMATICA E FISICA A028-FI MATEMATICA E SCIENZE A047-FI SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE A050-FI SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE BA02-FI CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (FRANCESE) AA24-FI LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO(FRANCESE)

A12 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado

A22 Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di primo grado

A23 Lingua italiana per discenti di lingua straniera

AI24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (cinese)

A54 Storia dell’arte

BB2 Conversazione in lingua straniera (inglese)

BC2 Conversazione in lingua straniera (spagnolo)

A-11 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO

A-12 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

A-13 DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO

A-18 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE

A-19 FILOSOFIA E STORIA

A-20 FISICA

A-22 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

AA-24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO, FRANCESE

AB-24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO, INGLESE

AC-24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO, SPAGNOLO

AD-24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO, TEDESCO

A-26 MATEMATICA

A-27 MATEMATICA E FISICA

A-28 MATEMATICA E SCIENZE

A-34 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE

A-37 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI, TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

A-40 SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

A-41 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

A-42 SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE

A-48 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

A-50 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE, BIOLOGICHE

A-51 SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE

VENETO

Area Lettere, Arti e Comunicazione: classi A01 – A11 – A12 – A13 – A22 – A54

Area Formazione, Filosofia e Servizio Sociale: classi A18 – A19

Area Lingue e Letterature Straniere: classi AA24 (francese) – AB24 (inglese) – AC24 (spagnolo) – AD24 (tedesco) – AE24 (russo)

Area Scienze Motorie: classi A48 e A49

Area Scienze e Ingegneria: classi A26 – A27 – A28 – A41 – A47 – A50

Area Economica e Giuridica: classi A45 e A46

Area Medicina e Chirurgia: classi A31 e A15

UNIVERSITÀ TELEMATICHE

A001-FI

A008-FI

A011-FI

A012-FI

A017-FI

A018-FI

A019-FI

A022-FI

A028-FI

A030-FI

A045-FI

A046-FI

A048-FI

A049-FI

A050-FI

A053-FI

A063-FI

A064-FI

AB55FI

AB56FI

AJ55-FI

AJ56-FI

A011-FI – DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO

A012-FI – DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

A018-FI – FILOSOFIA E SCIENZE UMANE

A019-FI – FILOSOFIA E STORIA

A020-FI – FISICA

A022-FI – ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A026-FI – MATEMATICA

A027-FI – MATEMATICA E FISICA

A028-FI – MATEMATICA E SCIENZE

A045-FI – SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI

A046-FI – SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE

A048-FI – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO

A049-FI – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A060-FI – TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A011-FI – DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO

A012-FI – DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

A018-FI – FILOSOFIA E SCIENZE UMANE

A019-FI – FILOSOFIA E STORIA

A020-FI – FISICA

A022-FI – ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A026-FI – MATEMATICA

A027-FI – MATEMATICA E FISICA

A028-FI – MATEMATICA E SCIENZE

A045-FI – SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI

A046-FI – SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE

A048-FI – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO

A049-FI – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A060-FI – TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

AB24-FI LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE)

A012-FI DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

A018-FI FILOSOFIA E SCIENZE UMANE

A028-FI MATEMATICA E SCIENZE

A045-FI SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI

A046-FI SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE

A048-FI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO

A049-FI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A060-FI TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A-12 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

A-22 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

A-18 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE

A-19 FILOSOFIA E STORIA

A-26 MATEMATICA

A-27 MATEMATICA E FISICA

A-41 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

IN AGGIORNAMENTO

