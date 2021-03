Percorsi abilitanti on line per i docenti di ruolo

Si vuole focalizzare l’attenzione sui docenti di ruolo di ogni ordine e grado che desiderano conseguire un’ulteriore abilitazione in base ai titoli di studio in possesso per accedere alla mobilità professionale (passaggi di ruolo e/o cattedra).

Non si ha nessuna notizia sulla procedura straordinaria per esami finalizzata all’accesso ai percorsi di abilitazione all’insegnamento sulle classi di concorso della scuola secondaria di I e di II grado, Decreto n. 497 aprile 2020.

Anche quest’anno i docenti sono costretti a non avere idea di quando tali procedure saranno sbloccate e soprattutto rischiano di non fare in tempo neanche per la mobilità dell’anno prossimo.

Nell’attuale scenario, in cui prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica, l’emergenza sanitaria sembra aver rilanciato i corsi on line, che mostrano improvvisamente un trend in forte crescita a seguito dell’implementazione in Europa delle misure di contenimento della diffusione del coronavirus.

I corsi online si adattano bene a questo periodo, in quanto non richiedono la presenza fisica di erogatori e partecipanti e permettono di gestire la formazione nel totale rispetto della normativa sanitaria.

Molte istituzioni organizzano corsi e rilasciano certificazioni ottenute a seguito della frequenza di corsi online e un esame finale, quindi un corso abilitante può essere svolto in modalità e-learning.

I docenti di ruolo di ogni ordine e grado chiedono dunque di attivare percorsi abilitanti on line per il conseguimento di un’ulteriore abilitazione.

Rosaria Arci

ISCRIVITI al nostro canale Youtube

METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook