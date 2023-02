Perimetro e area, come trattare questi argomenti? Dalle lezioni di Emma Castelnuovo alla matematica dinamica

Come insegnare matematica e geometria alla scuola secondaria di primo grado in modo originale? Si potrebbe partire, in modo teorico, dalla filosofia di Emma Castelnuovo fino all’utilizzo concreto di strumenti tecnologici che avvicinano queste discipline alla realtà di tutti i giorni. VAI AL CORSO

Nel corso dell’appuntamento formativo si partirà dalle esperienze e dalle lezioni di Emma Castelnuovo. Una delle cose più sorprendenti e, nello stesso tempo innovative, del metodo Castelnuovo è lo stimolo ad osservare e a guardarsi intorno. In diversi suoi lavori, questo stimolo è particolarmente evidente nella descrizione dell’argomento “area e perimetro”.

Perché usare i software di matematica per affrontare l’argomento? Perché i software di matematica dinamica sono progettati per gli studenti e per i docenti con interfacce abbastanza semplici, all’interno delle quali ogni studente può esplorare la matematica in modo attivo e interattivo.

Infatti è possibile partire da una figura geometrica o anche da un’equazione sullo schermo per ottenere un oggetto da manipolare. Inoltre gli studenti non si limitano a riconoscere forme geometriche già strutturate bensì hanno a disposizione tutti gli enti geometrici per costruire nuove figure e proprio come avveniva nei materiali dinamici della Castelnuovo, possono anche procedere con delle trasformazioni di queste figure mantenendo alcuni vertici fissi e uno mobile così da cogliere le proprietà, le analogie e le differenze tra i poligoni che vengono studiati nelle scuole.

Le nuove tecnologie si inseriscono a pieno titolo nel filone costruttivistico, in cui i ragazzi sono gli attori principali del processo di apprendimento e procedono a una costruzione personale e attiva del proprio sapere a partire dai propri interessi e dalle proprie motivazioni.

Il corso

Su questi argomenti il corso Perimetro e Area, figure equivalenti e isoperimetriche, a cura di Marco D’Errico, in programma dal 2 marzo.

