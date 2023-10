Permessi personale docente ed Ata, arrivano nuove regole – DIRETTA ore 16,00

Il tema dei permessi per i docenti e il personale Ata ha risvolti contrattuali, ma, in alcuni casi, ci sono dei permessi definiti dalla legge. In una diretta de La Tecnica risponde live, trasmessa sui canali social della rivista specializzata (Facebook e Youtube), oggi, 6 ottobre alle ore 16, si parlerà proprio dei permessi dei docenti e del personale Ata che sono già definiti dai contratti scuola vigenti e dei permessi introdotti dal nuovo CCNL scuola 2019-2021. Condurrà questa diretta Daniele Di Frangia, saranno presenti gli esperti di normativa scolastica Lucio Ficara e Giovanni Signorelli.

Norme su alcuni permessi del personale scolastico

Ai sensi dell’art.15 comma 2 del CCNL scuola 2006/2009 (confermati nel CCNL scuola 2016-2018), il dipendente (con contratto a tempo indeterminato) ha diritto di fruire, a domanda, nell’anno scolastico, di tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Inoltre, per i docenti, per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.

I docenti hanno anche diritto alla fruizione di cinque giorni, per ogni anno scolastico, per la formazione e l’aggiornamento. Anche in questo caso il dirigente scolastico non ha il potere di negare, fatti salvi giustificati motivi oggettivi, tali permessi. Infatti è utile ricordare che ai sensi dell’art. 64 c. 5 del Ccnl Scuola 2006/2009, i docenti possono chiedere di partecipare, con diritto alla sostituzione fino a cinque giorni nell’arco dell’anno scolastico, a corsi di aggiornamento promossi da soggetti qualificati per la formazione ai sensi dell’art. 67 Ccnl 06/09. Il docente ha l’obbligo di indicare nella richiesta di partecipazione, dove si terrà il corso di formazione, quale è il titolo dello stesso e la sua durata in termine di ore o giorni. Infine nella stessa richiesta il docente si impegna a produrre, una volta rientrato a scuola, la necessaria attestazione di partecipazione.

Rinnovo del CCNL scuola e permessi

L’art. 35, recante ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato, abroga l’art. 19 del CCNL 29/11/2007. La nuova disposizione prevede importanti novità per il personale con contratto a tempo determinato.

Il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore.