Rilevazione permessi legge 104/92, scadenza del 30 aprile 2024: i dati da comunicare

La consueta scadenza del 31 marzo per la rilevazione dei permessi di cui alla legge 104/92 quest’anno è stata prorogata al 30 aprile.

L’applicativo sul sito PERLAPA, per la trasmissione dei dati, è anche cambiato.

Ricordiamo che nella rilevazione permessi devono essere comunicati esclusivamente i permessi orari o giornalieri fruiti dai dipendenti titolari del beneficio ex l.104/92 per assistere persone con disabilità o per sé stessi, secondo quanto previsto dall’art. 33, commi 2 e 3, della Legge n. 104/92; sono esclusi i congedi.

Devono essere inseriti i dati di tutti i dipendenti beneficiari dei permessi ex lege 104/92 anche se non hanno fruito di alcun permesso orario o giornaliero nel corso dell’anno oggetto di rilevazione. Devono essere inseriti anche i dati delle persone con disabilità assistite dai dipendenti, anche nel caso in cui non sono stati fruiti permessi per assisterli nel corso dell’anno di rilevazione.

Il sistema consente di inserire in un’unica procedura sia i permessi fruiti per sé stesso sia quelli fruiti per assistere una o più persone con disabilità, selezionando entrambe le tipologie nella sezione “Scelta del permesso”.

L’invio della dichiarazione può essere effettuato soltanto dal Responsabile unico dell’amministrazione tramite l’apposita sezione “Gestione dichiarazioni”. Gli Inseritori possono comunicare al Responsabile di aver terminato l’inserimento dei permessi accedendo alla sezione “Autodichiarazione di lavoro terminato”.

In questa pagina sono disponibili tutte le inforrmazioni, compresi alcuni video e le faq.