Personale AFAM, in Gazzetta il decreto per assumere 427 docenti

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2021 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della repubblica del 30 dicembre 2020 riguardante l’assunzione di personale dell’Alta formazione artistica e musicale.

In particolare, il decreto autorizza il Ministero dell’università e della ricerca, per l’anno accademico 2020/2021, ad assumere a tempo indeterminato n. 427 unità di personale docente per le esigenze delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nonchè ad accantonare una quota pari al 10% del budget assunzionale.