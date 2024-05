Personale ATA 24mesi: nuovi profili, modalità presentazione domanda, tempi e requisiti

Con la nota n° 55934 il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha autorizzato gli USR a emanare entro il 9 maggio 2024 il concorso per soli titoli (graduatorie permanenti 24 mesi) al fine di procedere all’ assunzione a tempo indeterminato o determinato per l’anno scolastico 2024/2025.

Nuove aree e profili

Il 19 gennaio del 2024 è entrato in vigore definitivamente il CCNL 2019/2021 introducendo delle novità in merito alle aree e ai relativi profili del personale ATA riducendo le precedenti cinque aree a quattro indicando per ogni area i seguenti profili:

area dei collaboratori scolastici contenente il profilo del Collaboratore Scolastico

area degli operatori contenente i profili del Operatore scolastico e dell’Operatore dei servizi agrari

scolastico e dell’Operatore dei servizi agrari area degli assistenti contenente i profili dell’ Assistente amministrativo, dell’Assistente tecnico, del cuoco, del Guardarobiere e dell’ Infermiere

amministrativo, dell’Assistente tecnico, del cuoco, del Guardarobiere e dell’ Infermiere area dei funzionari e dell’elevata qualificazione (ex area D) il cui reclutamento avviene per concorso per titoli ed esami.

Passaggio dai vecchi profili ai nuovi

l’articolo 59, comma 2, del nuovo CCNL, dispone che “Il personale in servizio confluisce nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dal primo maggio 2024”, data prevista dallo stesso articolo 59 al comma 1.

Titoli di accesso dall’esterno

In merito ai titoli di accesso l’art, 59 al comma 9 dispone che “Fermo restando il possesso dei titoli richiesti all’atto della definizione delle graduatorie permanenti o di supplenza ATA per l’accesso al singolo profilo professionale, l’assenza del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno al nuovo sistema di classificazione non è condizione di decadenza dalle graduatorie stesse vigenti”.

Tempi

I soggetti in possesso dei requisiti previsti, devono presentare le domande per aggiornare o essere inseriti per la prima volta nelle graduatorie 24 mesi , pena l’esclusione, dalle ore 9,00 del 10 maggio alle ore 14,00 del 30 maggio 2024, unicamente in modalità telematica attraverso il servizio “Istanze on Line (POLIS)” – raggiungibile direttamente dall’home page del sito internet del Ministero www.miur.gov.it, sezione “Servizi” o, in alternativa, tramite il seguente percorso Argomenti e Servizi > Servizi online > lettera I > Istanze online.

Requisiti

Possono presentare la domanda per essere inseriti nella graduatoria permanente 24 mesi i soggetti che, oltre al possesso del titolo di studio previsto per ogni singolo profilo, abbiano svolto un servizio nelle scuole statali, di almeno 23 mesi e 16 giorni anche non continuativi e che si trovano in una delle seguenti situazioni :

• in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si chiede l’iscrizione.

• che, eventualmente, non siano in servizio all’atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale, se inseriti nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo professionale

• inseriti nella graduatorie di terza fascia delle Graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo professionale;