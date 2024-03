Personale ATA e alfabetizzazione digitale: cosa dice il nuovo contratto scuola?

Il nuovo contratto scuola, entrato in vigore dal 19 gennaio 2024, ha apportato importanti cambiamenti per quanto riguarda il personale ATA.

Non solo è stata inserita una nuova classificazione che rimescola e ingloba le vecchie aree ma – è questa è la novità più importante – è stata introdotta l’alfabetizzazione digitale come requisito di accesso alle graduatorie per tutte le aree, eccetto quella dei collaboratori scolastici.

Cosa significa alfabetizzazione digitale?

Per alfabetizzazione digitale si intende la capacità di utilizzare i nuovi media, in particolare il computer, internet, la posta elettronica e programmi di videoscrittura.

Cosa implica il fatto che è l’alfabetizzazione digitale è diventata un requisito d’accesso?

Implica che chiunque voglia iscriversi alle graduatorie ATA III fascia – tranne per l’area dei collaboratori – deve conseguire la Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale che, in quanto titolo d’accesso, è obbligatorio e non dà punteggio.

Che cosa è la Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale?

La certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD) è una certificazione informatica, riconosciuta a livello internazionale, che deve essere conforme a quanto indicato nella Dichiarazione congiunta n. 5 relativa all’art. 59 comma 10 del nuovo CCNL in vigore dal 19 gennaio 2024 secondo cui: “[…] la certificazione rilasciata da un ente accreditato che deve essere registrata presso il medesimo ente di accreditamento, essere in corso di validità all’atto dell’iscrizione in graduatoria, attestare il superamento di un test finale relativo all’acquisizione delle competenze informatiche richieste, tra cui: conoscenza dei sistemi operativi, di word processor, di fogli elettronici, di gestione della posta elettronica”.

Deve essere allineata ai Framework europei (DigiComp 2.2) e accreditata dal MIM (ex MIUR) con relativo codice ID SOFIA.

Come conseguire la Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale?

Basta seguire un corso che abbia le caratteristiche indicate e superare l’esame finale.

Quale certificazione scegliere?

