Personale ATA ex LSU, schema di contratto per le 18 ore aggiuntive

Di stipula dei contratti aggiuntivi a tempo determinato, fino al 31 dicembre

2020, a completamento dell’orario di servizio presso la sede di titolarità, per gli ATA ex LSU assunti in ruolo a tempo parziale si è già occupata la nota 26344 del 1° settembre 2020.

L’articolo 230, comma 2-ter del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 ha infatti previsto che: “Al fine di contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, di favorire la piena ripresa dell’attività didattica in presenza e di assicurare la continuità occupazionale e retributiva, con i soggetti di cui all’articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che siano stati assunti in ruolo a tempo parziale, è stipulato, nel corso dell’anno scolastico 2020/2021, un contratto aggiuntivo a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, a completamento dell’orario di servizio presso la sede di titolarità”.

La nota ha previsto, previa acquisizione della disponibilità del personale interessato dalle misure indicate, che le scuole procedano all’attivazione, nella medesima sede di titolarità, delle 18 ore aggiuntive a tempo determinato, con decorrenza dal 1 settembre 2020 e non oltre il termine del 31 dicembre 2020.

Ora, con nota 30370 del 3 ottobre 2020, il MI ha diffuso lo schema di contratto a tempo determinato da utilizzare per il riconoscimento delle 18 ore aggiuntive. A tal fine le istituzioni scolastiche, a seguito dell’acquisizione della disponibilità del personale interessato dalle misure indicate, possono procedere alla stipula del contratto nella medesima sede di titolarità a partire dal 1° settembre 2020 e non oltre il termine del 31 dicembre.

Essendo diretti ad assicurare il riconoscimento alla categoria di personale indicata dalla norma di ore aggiuntive a completamento dell’orario di servizio, i contratti sono stipulabili unicamente presso la sede di titolarità degli aventi titolo e per completamenti pari a 18 ore.

I contratti saranno stipulati fuori SIDI, secondo il modello standard non

modificabile trasmesso in allegato alla nota stessa.