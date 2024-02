PERSONALE ATA: graduatorie III fascia subito, arrivano 100 milioni, stipendi precari in ritardo – DIRETTA ore 16,00

È stata una settimana ricca di novità per il personale Ata. Diverse le notizie che hanno riguardato i tantissimi lavoratori che prestano servizio, con diverse mansioni, all’interno delle scuole.

Graduatorie Ata precari III fascia, subito aggiornamento e iscrizione con riserva per chi prenderà titolo alfabetizzazione informatica: soluzione che accontenta tutti

Sembra volgere alla conferma, l’aggiornamento previsto per la primavera del 2024. L’ipotesi di spostare in avanti di un anno le operazioni – per consentire al personale interessato di acquisire un importante titolo di studio informatico previsto dal nuovo contratto di lavoro 2019/21 – sta per lasciare spazio ad una mediazione che sembra accontentare tutti.

La Cisl Scuola comunica che “alla Camera, in sede di conversione in legge del decreto Milleproroghe, l’emendamento già presentato da Fratelli d’Italia verrà infatti riformulato in modo da prevedere, per chi accede alle graduatorie come nuovo inserimento, la possibilità di conseguire entro un anno – come già avverrebbe per chi si limita ad aggiornare la propria posizione – le nuove certificazioni di competenza informatica previste dal CCNL”.

A spiegare la genesi dell’emendamento è la senatrice di Fratelli d’Italia Ella Bucalo, membro della commissione cultura del Senato e vice responsabile del Dipartimento Scuola del Partito. La senatrice spiega che la soluzione su cui si sta operando è “quella che l’aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per il triennio scolastico 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 parta immediatamente, con la possibilità di proroga di un anno ai fini dell’acquisizione della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica, anche per i casi di primo inserimento nelle graduatorie”.

In tal modo, continua Bucalo, il precario che si “iscrive per la prima volta” nella graduatoria Ata “potrà accedere con riserva di acquisizione del titolo entro un anno.

Stipendi personale Ata, arrivano aumenti in busta paga e nuove assunzioni

L’8 febbraio si è tenuto l’incontro al MIM per attuare le novità previste dal CCNL “Istruzione e Ricerca” 2019-2021. Per il personale ATA arriveranno oltre 110 milioni di euro, che si tramuteranno in aumenti in busta paga, e 72 mila nuove posizioni economiche. 56 mila delle attuali posizioni economiche saranno incrementate già da maggio 2024. Lo riporta Flc Cgil.

Ci saranno 70 mila nuove posizioni economiche da attribuire a collaboratori e assistenti e 50 mila passaggi di qualifica da collaboratori scolastici a operatori. Finalmente, fanno sapere dal sindacato, darà stabilità ad oltre 2 mila facenti funzioni di DSGA con un concorso riservato per coloro che hanno 3 anni di servizio.

Durante l’incontro il sindacato guidato da Gianna Fracassi ha richiesto e stabilito procedure semplificate e tempi rapidi per concretizzare quanto prima questi nuovi benefici contrattuali. “Fare presto e bene dunque, per portare questi aumenti nelle tasche delle lavoratrici e dei lavoratori. Grazie alla tenacia delle organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto il Ccnl, finalmente gli ATA vanno all’incasso e auspichiamo che neanche un euro rimanga inutilizzato”, concludono dalla sigla sindacale.

Supplenti Ata Pnrr e Agenda Sud senza stipendio da mesi: protesta di Flc Cgil davanti al Mim il 13 febbraio alle 15,00

La Flc Cgil, per supportare i lavoratori ATA assunti a tempo determinato per implementare i progetti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNNR) e da Agenda Sud, ha organizzato una protesta davanti al Ministero per il giorno 13 febbraio alle ore 15,00. Dal 20 ottobre 2023, data dell’assunzione, ad oggi, riportano dal sindacato, molti lavoratori non hanno ricevuto lo stipendio per il lavoro prestato.

“Quando si tratta di pagare incominciano i problemi radicati nelle disfunzioni clamorose che da anni il Ministero dell’Economia e Finanze (MEF) e il Ministero dell’istruzione fanno registrare a danno della categoria che avrebbe invece più bisogno di altre di essere pagata con tempestività per il lavoro che svolge, visto lo stato di precarietà in cui è costretta ad operare. La Flc Cgil ha già avanzato una proposta che risolva definitivamente il problema del pagamento degli stipendi dei supplenti brevi e saltuari, incardinando le retribuzioni nelle uscite di partita di spesa fissa. La soluzione c’è, ma nell’attesa, ammesso che il governo accetti la proposta avanzata dalla FLC CGIL con un emendamento specifico al decreto lavoro e al DL milleproroghe, i lavoratori sono costretti a far sentire la loro voce per ottenere la regolarità dei pagamenti e la continuità del lavoro”, concludono dalla sigla sindacale guidata da Gianna Fracassi.

