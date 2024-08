Personale ATA in Liguria: oltre il 65% resterà precario nel prossimo anno scolastico

Il precariato tra il personale ATA delle scuole liguri continua a crescere. Per l’anno scolastico 2024-2025 sono previste 726 assunzioni, ma solo 273 saranno a tempo indeterminato. La maggior parte dei lavoratori, 483, sarà impiegata con contratti di supplenza annuale, mantenendo il problema del precariato nel settore. Secondo un’intervista a Repubblica di Mario Lugaro, segretario generale di Flc Cgil, la situazione peggiorerà se non verrà rivista la legge 107/2015, che limita le nomine stabili. A livello nazionale, su oltre 30mila posti disponibili, solo un terzo sarà coperto da contratti stabili.

I dati regionali mostrano una situazione critica: su 487 posti per collaboratori scolastici, solo il 35% sarà assunto stabilmente, mentre per gli assistenti tecnici la percentuale scende al 17%. Anche le figure degli assistenti amministrativi e altri ruoli come cuochi e guardarobieri saranno in gran parte precari. Il sindacato denuncia l’insufficienza delle risorse umane rispetto alla crescente mole di lavoro, aggravata dall’incompleta copertura dei posti disponibili e dall’assenza di nuovi concorsi. Le nomine effettive per il personale ATA sono attese dopo Ferragosto, ma la stabilizzazione sembra ancora lontana.