Personale ATA: nuove aree professionali, profili e titoli

L’ipotesi del CCNL 2019/2021, sottoscritto nel mese di luglio del 2023 tra l’ARAN e i sindacati e attualmente in fase di definizione, porta con sé una serie di significative modifiche che coinvolgono le aree professionali, i profili e i requisiti necessari per l’inserimento nella terza fascia di graduatoria.

Finalità

L’obiettivo principale di queste modifiche è quello di creare un equilibrio armonioso tra l’organizzazione delle istituzioni scolastiche ed educative e la gestione e valorizzazione delle competenze del personale. Le aree professionali sono suddivise in base ai livelli di conoscenza e competenza professionale richiesti per l’inquadramento nell’area stessa.

Area dei collaboratori

In questa area rientrano i lavoratori che svolgono attività definite da procedure specifiche, talvolta con l’uso di strumentazione, secondo istruzioni ricevute.

Titoli richiesti per l’area dei collaboratori

• Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale

• Oppure “Certificato di competenze” relativo al primo triennio del percorso di studi secondo il d.lgs. n. 61 del 2017, con promozione alla classe IV. Questo certificato attesta il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime richieste.

Area degli operatori

Appartengono a questa area i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche e informatiche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità operative e tecniche specifiche riferite alle proprie specializzazioni nonché autonomia e responsabilità nell’ambito di prescrizioni di massima; rientrano in quest’area gli operatori scolastici e gli operatori dei servizi agrari

Titoli richiesti per operatore scolastico

• Attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali

• Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale

• Oppure Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, accompagnato da certificazioni internazionali di alfabetizzazione digitale e competenze socio-assistenziali.

Titoli richiesti per operatore dei servizi agrari

• Attestato di qualifica professionale di Operatore agrituristico, Operatore agro-industriale, Operatore agro-ambientale, Operatore agro-alimentare o equipollenti

• Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Area degli assistenti

Appartengono a quest’area i lavoratori che svolgono compiti complessi richiedenti specifica capacità di attuazione delle procedure, anche con l’utilizzazione di macchinari o attrezzature elettroniche, di cui hanno piena conoscenza comprensione e consapevolezza. Rientrano in quest’area gli assistenti amministrativi, gli assistenti tecnici, i cuochi, i guardarobieri e gli infermieri.

Requisiti per gli assistenti

• Assistente Amministrativo: Diploma di scuola secondaria di secondo grado e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

• Assistente Tecnico: Diploma di scuola secondaria di secondo grado corrispondente allo specifico settore professionale e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

• Cuoco: Diploma di scuola secondaria di secondo grado con qualifica di tecnico dei servizi di ristorazione, settore cucina, e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

• Guardarobiere: Diploma di qualifica professionale di operatore di moda o diploma di scuola secondaria di secondo grado in “Sistema moda” e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

• Infermiere: Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo riconosciuto valido per l’esercizio della professione di infermiere, insieme a una certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.



Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione



Appartengono a quest’area i lavoratori che svolgono attività lavorativa che può anche avere rilevanza esterna, con autonomia operativa nella definizione e nella predisposizione degli atti e nello svolgimento dei servizi amministrativi e tecnici, con possibili funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti sulla base delle eventuali risorse assegnate. Rientrano in quest’area il personale destinato ai servizi amministrativi e il personale destinato ai servizi tecnici.

Titoli per il personale destinato ai servizi amministrativi

• Laurea (triennale o magistrale) in giurisprudenza, scienze politiche sociali e amministrative, economia o titoli equivalenti.

• Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Titoli per il personale destinato ai servizi tecnici



• Laurea (triennale o magistrale) relativa allo specifico settore di competenza.

• Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.