Personale Ata: quale normativa sugli acquisti? Chiarimenti per Dsga e Assistenti amministrativi

La Tecnica della Scuola, nella veste di ente formativo accreditato dal Ministero dell’Istruzione, ha progettato un piano di formazione rivolto alle scuole che desiderino potenziare le competenze del Personale Ata su diversi fronti, da quello amministrativo-gestionale a quello tecnico-informatico o più prettamente di relazione o di gestione della disabilità.

La proposta formativa si pone l’obiettivo di supportare le scuole nel momento del primo inserimento di nuovo personale e in quello di potenziamento di competenze specifiche, nell’ottica della specializzazione di ruoli e mansioni tra i lavoratori delle segreterie scolastiche o tra i tecnici e gli ausiliari.

Normativa sugli acquisti

Una delle questioni più complesse nell’ambito delle segreterie scolastiche riguarda la normativa in materia di acquisti. (VAI AL CORSO DALLA PROGRAMMAZIONE DELL’ACQUISTO ALL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

La maggior parte delle volte all’interno delle istituzioni scolastiche manca la cultura della progettazione e della programmazione dell’acquisto e quindi si tende a gestire il tutto secondo un approccio privatistico.

Un’adeguata formazione in merito comporta la necessità di proceduralizzare l’acquisto attraverso precisi steps, con un’attenzione particolare all’affidamento diretto e all’acquisto telematico.

Steps di una procedura di acquisto

• Soglie del Codice e della scuola.

• Determina a contrarre, scelta degli operatori economici, richiesta di preventivo.

• Valutazione delle offerte, determina di aggiudicazione, lettera d’ordinazione.

Affidamento diretto, quando e come utilizzarlo

Quali fasi di analisi del mercato funzionali all’affidamento diretto? L’affidamento diretto comporta una certa libertà di scelta dell’affidatario, ma tale processo di scelta deve rispettare determinati criteri e dati essenziali. Un’indagine esplorativa di mercato che passa attraverso la disamina degli elenchi di operatori economici e che conduce alla finale formalizzazione dell’affidamento diretto, fino all’atto di affidamento diretto.

Il corso

Su questi argomenti il corso DALLA PROGRAMMAZIONE DELL’ACQUISTO ALL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

La lista dei corsi della Tecnica della Scuola

Per il personale amministrativo

Per il personale ausiliario

Per gli assistenti tecnici

Come richiedere un corso

Invia una richiesta per la tua scuola compilando il modulo on line, fornendo le informazioni richieste: titolo, periodo di svolgimento, estremi della scuola e referente del corso. Sarai immediatamente contattato per concordare i dettagli.

Per ulteriori informazioni scrivi alla casella di posta [email protected] o chiama al numero 095 448780.

