Mobilità Ata 2021, meno 5 giorni alla scadenza della domanda

In scadenza, il prossimo 15 aprile, la domanda di mobilità 2021 riguardante il personale Ata, come da ordinanza ministeriale n. 106 del 29 marzo 2021, che detta le regole per la mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’a.s. 2021/22.

Può presentare domanda il personale ATA, appartenente al ruolo provinciale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda.

A rispondere alle domande dei lettori della Tecnica della Scuola gli esperti di normativa scolastica i proff. Salvatore Pappalardo e Lucio Ficara e l’esperto di diritto scolastico l’avv. Dino Caudullo.

Le scadenze sono le seguenti:

Presentazione domande tramite Istanze on-line: dal 29 marzo 2021 al 15 aprile 2021

Termine ultimo di comunicazione al SIDI: 21 maggio 2021

Pubblicazione dei movimenti: 11 giugno 2021

Revoche: fino al 10 giorni prima della comunicazione a SIDI.

Nel video riassumiamo i principali aspetti da tener presenti nella presentazione delle domande.

