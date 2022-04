Personale docente e ATA da destinare all’estero, il bando in G.U.: domande entro il 15 maggio

Sulla Gazzetta Ufficiale – Concorsi n. 30 del 15 aprile è stato pubblicato il bando relativo alla procedura di selezione per la copertura di posti di personale docente e personale ATA (DSGA e assistenti amministrativi) da destinare all’estero, a partire dall’anno scolastico 2022-2023.

Sono requisiti di partecipazione:

servizio di ruolo di almeno 3 anni (superato l’anno di prova ed escluso l’anno in corso)

possesso di una certificazione linguistica di livello almeno B2 per le aree messe a bando

partecipazione ad un corso di intercultura e/o internazionalizzazione di almeno 25 ore (requisito necessario per i docenti.

Il candidato deve produrre apposita istanza esclusivamente via pec, a lui intestata, avente ad oggetto «Selezione personale docente ed ATA», utilizzando esclusivamente rispettivamente, per i docenti l’allegato 4 e per il personale ATA l’allegato 5 (modelli di domanda – reperibili sul sito istituzionale del MAECI al seguente link https://www.esteri.it/mae/scuole/Selezioni_personale_scolastico_2022. zip), debitamente compilato in ogni sua parte, al seguente indirizzo [email protected]

La domanda deve essere trasmessa entro il 15 maggio 2022.

La procedura di selezione si articolerà in una selezione per titoli e colloquio comprensivo dell’accertamento linguistico che si svolgerà in modalitàtelematica o in presenza.