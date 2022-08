Personale docente. FAQ su conferimento di contratti a tempo determinato finalizzati al reclutamento a tempo indeterminato.

D1) Per quali posti e per quale personale il decreto 188 del 21 luglio 2022 ha previsto la proroga per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023?

R) Il decreto 188 del 21 luglio 2022 ha prorogato le assunzioni per l’anno scolastico 2022/2023 per i soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno.

D2) Gli aspiranti ai posti di sostegno, come devono manifestare la volontà di partecipare alla procedura per le assunzioni come docenti di sostegno per l’anno scolastico 2022/2023?

R) Gli aspiranti che intendono partecipare alla procedura per le assunzioni come docenti di sostegno devono dichiarare, unicamente in modalità telematica attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)” di avere i requisiti richiesti.

D3) Gli aspiranti che intendono partecipare alla procedura per le assunzioni come docenti di sostegno, possono cambiare provincia rispetto a quella dove sono iscritti nella prima fascia delle GPS?

R) Gli aspiranti che intendono partecipare alla procedura per le assunzioni come docenti di sostegno possono presentare la domanda solo nella provincia nella quale risultano iscritti nella prima fascia delle GPS.

D4) Un aspirante che riceve la chiamata per una delle sedi richieste e per motivi diversi non intende accettarla, può rifiutarla?

R) Assolutamente no, l’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’accettazione della stessa e preclude il conferimento delle supplenze per qualsiasi classe di concorso o tipologia di posto sia per le supplenze annuali, sia per le supplenze sino al termine delle attività didattiche sia per le ore d’insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;

D5) Un aspirante che non presenta la domanda a cosa va incontro?

R) La mancata presentazione della domanda comporta la rinuncia alla partecipazione della procedura.

D6) l’aspirante che non richiede alcune sedi a cosa va incontro?

R) La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse.

D7) Qualora un candidato rinunciasse all’incarico per una sede appetibile, le operazioni di convocazioni andrebbero rifatte?

R) Assolutamente no. La rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni.

D8) Un aspirante docente che rinuncia a una sede, può partecipare alle successive procedure di conferimento per le ore d’insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;

R) Può partecipare alle successive procedure solo se la rinuncia è fatta entro il termine indicato dall’ufficio territorialmente competente.

D9) Un aspirante che non riceve l’incarico per qualsiasi tipologia di posto o per le sedi richieste, può partecipare alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato?

R) La mancata assegnazione dell’incarico per le tipologie di posto di sostegno e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato.

D10) I posti previsti per i vincitori di concorso ordinari di cui ai decreti 498 e 499 saranno assegnati al primo settembre 2022?

R) Gli USR pubblicheranno il contingente dei posti destinato all’assegnazione degli incarichi a tempo determinato previo accantonamento dei posti destinati ai concorsi ordinari di cui ai D.D. 21 aprile 2020 n. 498 e 499, qualora le relative procedure non siano ancora concluse.

D11) attraverso quali fasi saranno individuati i destinatari dei contratti a tempo determinato di cui al decreto 188 del 21 luglio 2022?

R) L’individuazione dei destinatari dei contratti a tempo determinato è disposta con procedura informatizzata, secondo le seguenti fasi:

1) gli USR, attraverso il sistema informativo, indicano il numero di posti disponibili in ogni istituzione scolastica, distinto per tipologia di posto di sostegno;

2) gli USR, a seguito della verifica delle istanze presentate, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell’ordine delle tipologie di posto di sostegno indicato e sulla base della posizione rivestita nella prima fascia delle GPS e delle preferenze espresse.

D12) Nel caso in cui un aspirante indica delle preferenze sintetiche (comune, distretto) con quale criterio sono assegnate le scuole ubicate all’interno delle suddette preferenze sintetiche?

R) In caso d’indicazione di preferenze sintetiche, l’ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche all’interno del comune o del distretto è effettuato sulla base dell’ordinamento alfanumerico crescente del codice meccanografico.

D13) Un aspirante di ruolo può partecipare alla procedura per ricevere una supplenza annuale?

R) Un aspirante alle supplenze annuale di ruolo, avendone titolo, può partecipare alla procedura in esame nei limiti previsti dagli articoli 36 e 59 del CCNL del comparto scuola 2006-2009

D14) Un aspirante docente quando è immesso in ruolo e supera l’anno di prova, è depennato dalle altre graduatorie?

R) L’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria ad eccezione delle graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami diverse da quella d’immissione in ruolo.

D15) Quando possono essere presentate le domande per partecipare alla procedura suddetta?

R) Le domande vanno presentate dal 2 agosto al 16 agosto alle ore 14,00

D16) Come vanno presentate le domande per la suddetta procedura?

R) Le domande potranno essere presentate unicamente in modalità telematica, tramite il portale delle “Istanze on line”.