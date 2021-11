Personale scolastico e formazione sulla sicurezza: un obbligo importante

È ormai risaputo che uno degli obblighi più importanti delle istituzioni scolastiche e dei relativi Dirigenti è la formazione del personale scolastico in materia di sicurezza. Nessun Datore di Lavoro è esente da tale onere, dunque i Dirigenti Scolastici per loro stessa funzione possiedono la responsabilità di istruire i lavoratori.

L’obbligo di formazione in materia di sicurezza

Gli art. 36 e 37 del Testo Unico per la Sicurezza impongono al DS di informare, formare e addestrare il personale sulla prevenzione dei rischi. Ogni lavoratore dovrà frequentare un corso di formazione base di 12h sulla sicurezza per la categoria “RISCHIO MEDIO” in cui rientra il settore Istruzione. L’aggiornamento periodico è previsto, in questo caso, ogni 5 anni.

Sarà necessario predisporre anche un corso specifico per quelle figure individuate all’interno dell’Istituzione in qualità di “Addetti all’Antincendio” o “Addetti al Primo Soccorso”. Per tali figure, la norma impone un aggiornamento triennale. Anche il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza dovrà partecipare annualmente a corsi di formazione, mentre i Preposti/Fiduciari di plesso saranno formati ogni 5 anni.

La formazione ICOTEA per le scuole

ICOTEA è un Istituto Universitario accreditato dal MIUR, autorizzato all’erogazione di percorsi di formazione in materia di sicurezza, specifici per il settore ISTRUZIONE (codice Ateco M) e quindi del personale scolastico. Gli istituti scolastici potranno acquistare i percorsi formativi per il proprio personale anche sulla piattaforma MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Il personale potrà frequentare i corsi sulla piattaforma e-learning, attiva 24/7 e completare la formazione a distanza, seguendo le lezioni quando e dove si preferisce. Al termine dei percorsi formativi sarà rilasciato un attestato valido su tutto il territorio nazionale se richiesto dai vari Organi di Controllo.

