Piano Estate, pubblicate le graduatorie delle scuole ammesse al finanziamento

Il Ministero ha pubblicato le graduatorie definitive delle scuole ammesse al finanziamento del Piano Estate.

I progetti delle scuole paritarie e dei CPIA paritari sono ammessi al finanziamento con riserva, nelle more della verifica sul possesso del requisito della non commercialità da parte dei competenti Uffici scolastici regionali, del perfezionamento della procedura di stipula della convenzione e, in ogni caso, successivamente e subordinatamente all’esito positivo dell’istruttoria di cui all’articolo 3.2 “Criteri di ammissibilità generali” e all’art. 9 “Indicazioni per le scuole paritarie non commerciali” dell’Avviso n. 59369/2024.

Ricordiamo che l’ammissione a finanziamento, nel limite dello stanziamento complessivo massimo di euro 400 milioni di euro, è posto a carico del Programma nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027– Priorità 1, Obiettivo specifico ESO4.6 e avviene con formale nota di finanziamento sottoscritta dall’Autorità di gestione del Programma nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027.

LA NOTA