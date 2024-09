Piano Estate, Valditara: tantissimi istituti hanno aderito, credo molto in questa iniziativa che ha supportato le famiglie in un periodo critico

Tantissime sono le scuole sia statali sia paritarie ad aver aderito al Piano Estate, proponendo attività per le competenze linguistiche, le competenze STEM e digitali, lo sport, l’educazione motoria, ma anche attività musicali, teatrali, ludiche, ricreative e, più in generale, tutte quelle iniziative che favoriscono la valorizzazione dei talenti, l’aggregazione, l’inclusione, la socialità, l’accoglienza e la vita di gruppo. La scuola è stata dunque per molte famiglie e per

molti giovani un punto di riferimento anche in un periodo, come quello estivo, che per alcuni può rappresentare criticità.

A dirlo è il Ministro Valditara, che in una lettera indirizzata alle famiglie, parla dell’iniziativa lanciata con decreto dell’11 aprile scorso, con il quale è stato dato avvio al Piano Estate per gli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025, stanziando 400 milioni di euro, per azioni di potenziamento delle competenze, di inclusione, di socialità e ricreative.

I numeri

La lettera riporta alcuni dati: sono stati circa 37.000 i moduli formativi messi in campo, di cui oltre il 40% nelle Regioni

del Mezzogiorno, per più di 1.112.000 ore di attività destinate a oltre 700.000 studenti.

I ragazzi coinvolti arrivano a 1.300.000, se consideriamo anche quelli che hanno beneficiato dei percorsi di PCTO all’estero, grazie a un investimento specifico per le scuole secondarie di secondo grado, e delle azioni del PNRR per il

contrasto alla dispersione scolastica, per la riduzione dei divari territoriali e per l’orientamento e le STEM.

“Credo molto in questa iniziativa, – scrive Valditara – nella convinzione che sia fondamentale rendere la scuola un luogo aperto, parte integrante della comunità, in grado di realizzare attività di formazione e aggregazione e di essere un punto di riferimento fondamentale per le famiglie anche in estate“.

Ringraziamenti al personale coinvolto

La lettera si conclude con un ringraziamento al personale: “Ringrazio i dirigenti, il personale docente e il personale ATA che hanno garantito in questi mesi l’apertura delle scuole e la continuità delle attività formative e ricreative, con l’auspicio che il prossimo anno vi possa essere una ulteriore estensione dei progetti, anche in sinergia con voi genitori, nell’ottica di quella alleanza scuola-famiglia che è fondamentale per favorire la crescita personale, culturale e professionale dei ragazzi”.