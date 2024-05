Piano Estate, termine prorogato al 31 maggio per presentare le candidature

Con avviso prot. n. 72902 del 24 maggio 2024 il Ministero ha disposto termini di presentazione delle candidature per il Piano Estate.

La scadenza, inizialmente prevista per il 24 maggio, viene slittata alle ore 15 del 31 maggio, per venire incontro alle numerose richieste pervenute e al fine di favorire la massima partecipazione delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie non commerciali.

Come avviene l’accesso ai servizi di SIF2127?

L’utente accede all’applicazione inserendo, nella pagina di Login dell’Area Riservata del portale MIM, le credenziali IAM se disponibili oppure SPID / CIE / eIDAS.

Ciascun utente che accede deve avere un’utenza del portale IAM mentre l’autorizzazione e la profilazione di secondo livello è gestita internamente all’applicazione. All’interno dell’applicazione è quindi presente il censimento dell’utente con il relativo ruolo/ruoli.

Come recuperare l’utenza di accesso al portale MIM?

Se l’utente non ricorda l’utenza di accesso al portale MIM, può utilizzare la funzionalità di recupero presente nel pannello di login, selezionando “Username dimenticato?”.

Come recuperare la password di accesso al portale MIM?

Se l’utente non ricorda la password di accesso al portale MIM, può utilizzare la funzionalità di recupero presente nel pannello di login, selezionando “Password dimenticata?”.

Cosa fare se a seguito della registrazione al portale MIM non si riceve nessuna email di conferma?

Se la registrazione al portale MIM è stata effettuata con una email PEC oppure se dopo la registrazione non si riceve nessuna email di conferma (verificare che l’email di conferma non sia finita tra gli spam), è possibile richiedere una nuova registrazione cancellando la precedente.

Nella pagina di login (https://iam.pubblica.istruzione.it/) selezionare la voce “Registrati” e inserire il codice fiscale. Sarà mostrato il seguente messaggio: “Registrazione non perfezionata”.

Premere il pulsante “Nuova Registrazione” per avviare una nuova registrazione modificando l’indirizzo email. Nel caso di utilizzo della PEC va verificato se l’indirizzo è abilitato a ricevere comunicazioni da caselle di posta non PEC.