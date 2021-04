Piano Estate, tutte le indicazioni nella nota del MI [PDF]

Sono in arrivo 510 milioni di euro per le scuole per avviare attività estive per consentire a studentesse e studenti di recuperare socialità e rafforzare gli apprendimenti.

Con un comunicato stampa, il Ministero ha spiegato quali saranno i punti essenziali e le fasi del Piano Estate, voluto dal Ministro Bianchi.

Alle scuole è stata inviata una nota operativa che illustra nel dettaglio cosa dovranno fare e come dovranno impiegare le risorse che saranno stanziate.

Ecco anche l’infografica del MI: