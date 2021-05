Piano estate, una sfida per la scuola. Intervista a Dario Missaglia, presidente Proteo [VIDEO]

Già nelle settimane passate abbiamo parlato della posizione assunta da diverse Associazioni professionali della scuola sul Piano Estate previsto dal decreto legge n. 41 del 22 marzo scorso che, in questi giorni, è all’esame del Parlamento per la sua conversione in legge.

Fin dall’inizio l’idea dell’ “estate educativa” era stata ben accolta dal mondo delle associazioni.

Giudizio che è stato confermato anche dopo l’uscita della circolare ministeriale di cui abbiamo ampiamente parlato.

In questo video proponiamo sul tema un’ampia intervista al presidente della Associazione professionale Proteo Fare Sapere Dario Missaglia.