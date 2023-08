Piano Lauree Scientifiche, assegnati 9 milioni di euro: promuovere azioni di orientamento nelle scuole e favorire la crescita professionale dei docenti delle superiori negli ambiti scientifici

Al via all’assegnazione dei nove milioni di euro per l’attuazione del Piano Lauree Scientifiche (PLS). Da Chimica a Fisica, da Matematica a Statistica, da Biologia a Biotecnologie. E ancora: Informatica, Geologia, Scienze dei Materiali, Naturali e Ambientali. Sono 9 i progetti ammessi al finanziamento del Ministero dell’Università e della Ricerca, per il triennio 2021-2023.

Lo fa sapere lo stesso Ministero, con una nota con la quale trasmette il decreto del 4 agosto 2023.

Il Piano mira in particolare a promuovere azioni di orientamento nelle scuole, attività di tutorato per le studentesse e gli studenti, a incentivare esperienze laboratoriali e pratiche. Il PLS vuole anche incoraggiare attività di autovalutazione e recupero delle conoscenze per l’ingresso all’università e favorire la crescita professionale dei docenti delle scuole superiori negli ambiti scientifici.

L’iniziativa prevede anche ulteriori 15 milioni di euro per i Piani di Orientamento e Tutorato da utilizzare entro l’anno accademico 2025/2026.

Le due misure si integrano a quella per il supporto all’orientamento attivo tra scuola e università prevista dal PNRR, con 250 milioni di euro da usare entro lo stesso anno 2025/2026 in favore di almeno un milione di alunni della Scuola.