Piano per l’edilizia scolastica, Valditara: “Intesa con il ministro Salvini per evitare passaggi burocratici che rallentano”

Piano per l’edilizia scolastica, Valditara: “Intesa con il ministro Salvini per evitare...

Martedì 6 dicembre alle ore 15.00, presso la Sala “Aldo Moro” del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in viale Trastevere 76/a, il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha presentato il Piano per l’edilizia scolastica.

All’evento sono intervenuti il Direttore generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, Gianna Barbieri, e il Direttore generale coordinatrice dell’Unità di missione per il PNRR del Ministero, Simona Montesarchio.

Salvini e Valditara al lavoro contro la burocrazia

Oltre a illustrare le principali caratteristiche del Piano, tra fondi, ripartizioni e criteri, Valditara ha ribadito che intende sburocratizzare la scuola. Per fare ciò collaborerà con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

“I piani di edilizia scolastica passati hanno incontrato criticità nelle fasi di realizzazione a causa della burocrazia. L’intesa con il ministro Salvini permetterà di istituire un tavolo per individuare procedure complesse e passaggi burocratici eccessivi che rallentano e complicano per ridurre i tempi di esecuzione”, queste le parole del capo del dicastero di Viale Trastevere, che a quanto pare spera di riuscire a concretizzare questo Piano nel più breve tempo possibile.