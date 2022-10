Piano RiGenerazione Scuola, al via a Lipari gli “Incontri del Mare”: due giorni di attività per 300 studenti

Nell’ambito del Piano ministeriale RiGenerazione Scuola, previsto dal PNRR, sono stati organizzati gli “Incontri del Mare”, due giornate di attività e di approfondimento, a Lipari, in provincia di Messina, dedicate alle scuole e allo studio del mare. VAI AL CORSO

I partner dell’iniziativa

L’iniziativa, organizzata dal Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con diversi partner istituzionali, prenderà il via giovedì 13 ottobre, alle ore 9.30, in piazza Marina Corta, con laboratori multidisciplinari realizzati dal MI, dalla Guardia Costiera, da ARPA Sicilia (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente), dalla Rete Nautici, dall’Istituto Comprensivo “Isole Eolie”, dalla Onlus Marevivo. Seguiranno collegamenti in diretta con la nave “G. Magliano” della Guardia Costiera, per attività di campionamento, vigilanza ambientale e tutela delle risorse ittiche, e con operatori subacquei dal sito archeologico “Campistello”.

I ragazzi coinvolti nelle due giornate di incontri sono 300, alcuni dei quali iscritti a istituti nautici, che arriveranno a Lipari direttamente a vela partendo dalle coste della Sicilia.

Venerdì 14 ottobre, dalle ore 9.30, presso la sala conferenze dell’hotel Carasco, alla presenza della Sottosegretaria Barbara Floridia, si svolgerà il convegno conclusivo del progetto “IO PROPONGO”, “Arcipelago di Arcipelaghi”. Nel corso della mattinata, le scuole della Rete SIMI (Scuole Isole Minori Italiane), aderenti al progetto, presenteranno le produzioni realizzate nell’ambito dei laboratori di storytelling, realtà aumentata, radio, sport e molti altri.

Cos’è il Piano RiGenerazione Scuola

Il Piano Rigenerazione Scuola si compone di quattro pilastri: rigenerazione dei saperi, dei comportamenti, delle infrastrutture e delle opportunità. Come si legge sul sito apposito del MI, il Piano è attuativo degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU pensato per accompagnare le scuole nella transizione ecologica e culturale e nell’attuazione dei percorsi di educazione allo sviluppo sostenibile previsti dall’insegnamento dell’educazione civica. Nella fase di elaborazione del Piano dell’offerta formativa per il triennio 2022-2025 le scuole possono inserire, a partire dal mese di settembre 2022, le attività relative ai temi previsti dal Piano.

Il corso

