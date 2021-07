Piano Scuola Estate: rilevazione in scadenza il 14 luglio

Con riferimento all’offerta messa a disposizione dalle Istituzioni scolastiche per l’estate, il Ministero dell’Istruzione ha predisposto un’apposita rilevazione finalizzata ad acquisire alcuni elementi di dettaglio relativi alle iniziative progettuali attivate.

Le scuole hanno tempo fino alle ore 20 di mercoledì 14 luglio per compilare il questionario, che è accessibile tramite il seguente percorso: “SIDI → Applicazioni SIDI → Rilevazioni → Monitoraggio Piano Estate 2021”.

In proposito il MI, con nota del 7 luglio, ha ricordato che il servizio Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC) è attivo per garantire un supporto costante alle scuole; all’interno dello stesso è stata attivata un’apposita sezione dedicata alla gestione delle attività relative al Piano Scuola Estate.

È possibile accedere al servizio HDAC tramite il seguente percorso: “SIDI → Applicazioni SIDI → Gestione Finanziario Contabile → Help Desk Amministrativo Contabile”.