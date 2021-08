Piano Scuola, indicazioni per le attività nei laboratori e i PCTO

Il Piano Scuola relativo all’a.s. 2021/22 contiene le indicazioni per il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche a partire da settembre 2021.

Tra queste, un paragrafo contiene indicazioni specifiche per le attività nei laboratori e per lo svolgimento dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO).

Attività nei laboratori

Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale dovranno essere svolte mantenendo gli stessi accorgimenti indicati per l’attività didattica ordinaria, avendo cura di predisporre l’ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza e con particolare attenzione a che il luogo sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro.

In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile sensibilizzare gli studenti a provvedere autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, ad esclusione ovviamente delle operazioni complesse di competenza del personale tecnico.

PCTO

Ferma restando l’autonomia organizzativa delle attività di PCTO in capo alle istituzioni scolastiche, il MI sottolinea la necessità che le medesime procedano a verificare, attraverso l’interlocuzione con i soggetti partner in convenzione, che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste.