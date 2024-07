Piattaforma Unica: disponibile ComUnica, la nuova area di scambio digitale tra scuola e famiglia. Cosa fare entro il 31 agosto

Fino al 31 agosto, salvo diverse disposizioni della scuola, è possibile inserire i dati aggiuntivi per le iscrizioni già accettate per le scuole primarie e secondarie di primo grado. Successivamente, e sempre fino al 31 agosto e sempre salvo diverse disposizioni della scuola, le funzionalità saranno rese disponibili anche per le iscrizioni degli studenti alla scuola secondaria di secondo grado.

Tutto questo, all’interno di ComUnica, la nuova area di scambio digitale tra scuola e famiglia presente nella piattaforma Unica.

Cosa dovranno fare i genitori

In questo periodo i genitori con iscrizioni già accettate possono compilare le informazioni anagrafiche, prendere visione e accettare l’informativa sulla privacy e visualizzare le eventuali attestazioni trasmesse dalla scuola di provenienza alla scuola di destinazione.

Documenti caricati in ComUnica

Con l’inizio dell’anno scolastico 2024/2025 l’area di scambio si arricchirà di ulteriori documenti utili.

Dal 10 settembre i genitori di studenti frequentanti potranno cominciare a compilare alcuni documenti messi a disposizione dalla scuola come le deleghe e l’autorizzazione per l’uscita autonoma.

Nel dettaglio, questi saranno i documenti presenti nell’area:

Come accedere a ComUnica

Per accedere all’area è necessario effettuare il login sulla piattaforma Unica.