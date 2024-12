Piattaforma Unica, nuove funzionalità per scuole, studenti e famiglie [NOTA]

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato un ulteriore aggiornamento della piattaforma Unica, punto di accesso ai servizi digitali per studenti, famiglie e personale scolastico.

A partire dal 5 dicembre 2024, nuove funzionalità arricchiscono i servizi offerti, migliorando l’esperienza utente. Le segreterie scolastiche sono invitate ad abilitare gli utenti mediante il portale SIDI, seguendo le istruzioni fornite nelle note precedenti.

Scuola in Chiaro

All’interno della sezione “Guida alla scelta” dell’area Orientamento, è disponibile il servizio “Scuola in Chiaro”, che consente:

Ricerca : localizzazione di scuole tramite filtri geografici e altri criteri.

: localizzazione di scuole tramite filtri geografici e altri criteri. Approfondimento : visualizzazione di informazioni dettagliate su ciascuna scuola, come Piano dell’Offerta Formativa e contatti.

: visualizzazione di informazioni dettagliate su ciascuna scuola, come Piano dell’Offerta Formativa e contatti. Confronto: analisi comparativa tra scuole selezionate in base a specifici parametri.

Consiglio di Orientamento

Grazie alle funzioni di “Gestione alunni” sul portale SIDI, le segreterie possono rendere disponibile su Unica il Consiglio di Orientamento, rivolto ai genitori degli alunni dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado. Il documento è visibile nella sezione dedicata “Documenti”, previa attivazione della funzione “Pubblica su Unica”.

Personalizzazione modelli su ComUnica

Nella sezione “Gestione alunni” di SIDI, le segreterie possono creare e personalizzare modelli per:

Uscite didattiche

Viaggi d’istruzione

Attività di ampliamento

I modelli, una volta approvati, saranno accessibili nella sezione ComUnica di Unica.

Autorizzazioni e deleghe

I genitori e gli studenti maggiorenni possono visualizzare modelli relativi a:

Uscite didattiche

Viaggi d’istruzione

Attività di ampliamento

Questi modelli si aggiungono a quelli esistenti, come le deleghe per il ritiro degli studenti o per l’uscita autonoma.

I docenti possono accedere ai modelli firmati da genitori e studenti per:

Uscite didattiche

Viaggi d’istruzione

Attività di ampliamento

È possibile monitorare lo stato delle autorizzazioni per ogni studente e consultare la documentazione tramite la funzione “Visualizza”.

Accesso degli studenti maggiorenni

Gli studenti maggiorenni possono utilizzare ComUnica per condividere documenti e dati scolastici organizzati in due sezioni principali:

Privacy : informazioni e documenti sulla gestione dei dati personali.

: informazioni e documenti sulla gestione dei dati personali. Autorizzazioni: richieste di partecipazione ad attività scolastiche.

Risorse di supporto

Sono stati aggiornati:

FAQ

Manuali Utente

Video-Tutorial

Un Kit di Benvenuto è disponibile per le istituzioni che attivano ComUnica per i genitori. Tutte le risorse sono accessibili nella sezione “Assistenza” di Unica.

LA NOTA

ALLEGATI

Allegato A – Infografica ComUnica per i genitori

Allegato B – Infografica ComUnica per gli studenti maggiorenni

Allegato C – Infografica Autorizzazioni e deleghe per i docenti maggiorenni

Allegato D – Infografica Scuola in Chiaro

Allegato E – Kit di Benvenuto Muovere i primi passi su ComUnica