Piattaforma Unica, nuove funzioni per deleghe, autorizzazioni per l’uscita autonoma e patto di corresponsabilità [NOTA]

Piattaforma Unica, nuove funzioni per deleghe, autorizzazioni per l’uscita autonoma e patto...

La piattaforma Unica continua a evolversi con l’introduzione di nuove funzionalità all’interno della sezione ComUnica.

A partire dal 1° agosto sono infatti disponibili nuove funzionalità per facilitare lo scambio documentale con la scuola, destinate ai genitori dei nuovi iscritti alle scuole di ogni ordine e grado.

L’obiettivo del servizio èsemplificare la condivisione di documenti e dati tra scuola e famiglia utili per l’avvio e per la gestione dell’anno scolastico.

Con nota del 2 agosto il Ministero illustra nel dettaglio cosa potranno fare le famiglie:

compilare il modello di delega per il ritiro dello studente da scuola

per il ritiro dello studente da scuola compilare il modello di autorizzazione per consentire l’uscita autonoma dello studente.

A partire dall’ 8 agosto 2024 sarà, inoltre, disponibile per i genitori dei nuovi iscritti alle classi prime nelle scuole di ogni ordine e grado anche il patto educativo di corresponsabilità delle Istituzioni scolastiche che intendano utilizzare ComUnica per permetterne la sottoscrizione. In proposito, per permettere la sottoscrizione del patto educativo di corresponsabilità, le Istituzioni scolastiche avranno a disposizione all’interno di SIDI delle funzionalità utili a caricare il patto approvato dal Consiglio d’Istituto.

In allegato:

LA NOTA