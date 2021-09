Piemonte, tampone gratuito per studenti e personale scolastico fino al 19 settembre

Iniziare la scuola con la garanzia di non avere il Covid. Da lunedì 6 e fino al 19 settembre tutto il personale scolastico e gli studenti del Piemonte potranno effettuare il tampone gratuitamente. L’iniziativa è stata messa in campo proprio in vista del nuovo anno scolastico cercando di evitare soprattutto i casi di asintomatici. A breve sarà presente sul sito della Regione, l’elenco degli hub dove sarà possibile effettuare il tampone, senza prenotazione.

Il piano Scuola sicura presentato dal governatore Alberto Cirio, offre anche la possibilità di controlli gratuiti ogni 15 giorni per insegnanti e bambini delle elementari e ogni mese per gli altri. Sono 1 milione e 200mila i test salivari acquistati dalla Regione e destinati agli alunni della scuola primaria. Il personale delle Asl si recherà negli istituti per aiutare a svolgere i test. Gli studenti di medie e superiori invece si sottoporranno al tampone negli hub una volta al mese con la rotazione delle classi. In base alle disponibilità il tampone sarà salivare, antigenico o molecolare.

Per quanto riguarda i vaccini, i dati del personale scolastico sono positivi, 117mila su 127mila hanno aderito alla campagna vaccinale. Per quanto riguarda gli studenti, i numeri parlano di 169mila prime dosi su 311mila ragazzi (il 60%). Per Cirio l’obiettivo dev’essere almeno una dose a tutti i ragazzi entro metà settembre.