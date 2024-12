Pierfrancesco Favino: “Mia figlia va alla scuola pubblica e sono orgoglioso. Se si va all’estero si apprezza l’istruzione italiana”

L’attore Pierfrancesco Favino, nel corso della puntata del 14 dicembre di In Altre Parole, trasmissione di La7 condotta da Massimo Gramellini, ha parlato di scuola raccontando l’esperienza di sua figlia, diciassette anni, dicendosi contento di averla iscritta nella scuola pubblica e lodando il sistema d’istruzione italiano.

Pierfrancesco Favino orgoglioso della scuola italiana

Come ha spiegato Gramellini, la figlia di Favino ha svolto il quarto anno delle superiori all’estero, per la precisione in Canada. “Le mie figlie fanno la scuola pubblica e sono orgoglioso. Appena è arrivata lì mi ha detto: ‘certo che la preparazione che abbiamo noi è proprio un’altra cosa’. Non voglio fare l’antiamericano, ma credo che in realtà dovrebbe diventare obbligatorio uno scambio al terzo anno tra tutti i ragazzi delle nostre scuole e gli americani”, ha esordito l’attore.

Ed ecco cosa pensa lui della scuola italiana: “Dopo mesi di scuola lì apprezzerebbero il tipo di preparazione che possono avere nel nostro Paese. Mia figlia ha detto ‘sì, bello’, sì, fanno laboratori, è una scuola più vicina al mondo del lavoro e da questo si può sicuramente prendere qualche lezione. Ma dal punto di vista della profondità e da quanto è variegata l’offerta, nonostante tutto ciò che propone e le grandi difficoltà che la scuola italiana ha da questo punto di vista, sentire dire da una diciassettenne che sente che noi ci formiamo in maniera più profonda un po’ di piacere me lo ha fatto”, ha concluso.

Scuola privata, la preferita dai vip

Anche un altro vip, il cantante Alex Britti, ha detto di aver iscritto il figlio ad una scuola pubblica. “Va ad una normalissima scuola statale, non lo metto su nessun piedistallo”, queste le sue parole qualche tempo fa.

la maggior parte dei vip sceglie invece la scuola privata, con rette spesso molto alte. Il figlio di Flavio Briatore, ad esempio, studia da quest’anno in un prestigioso collegio privato svizzero con una retta da capogiro.

Come riporta Il Fatto Quotidiano, qualche giorno fa è partito alla volta della Svizzera per cominciare i suoi studi ad un college che, si legge sul sito, ha un campus di 8 ettari ed è situato a pochi minuti da Ginevra. Il costo, invece, varia dai 25mila ai 109mila euro.

A scegliere scuole private, come riporta Today, sono personaggi noti come Chiara Ferragni e Fedez, Ilary Blasi e Francesco Totti, Belen Rodriguez e Stefano De Martino, Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti.