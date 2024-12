Pinguini Tattici Nucleari, la nuova canzone “Piccola Volpe” parla di affettività a scuola

I Pinguini Tattici Nucleari, la band pop rock italiana che negli ultimi anni ha conquistato il pubblico con la sua musica ironica e riflessiva, tornano in scena con un nuovo album, Hello World, in uscita il 6 dicembre 2024. Tra i 15 brani inediti che compongono l’album, uno spicca per il suo messaggio sociale: Piccola Volpe.

La canzone, come spiegato dal frontman Riccardo Zanotti a Io Donna, non è una semplice melodia per bambini, ma una vera e propria “ninnananna educativa”. Il testo affronta un tema delicato e sempre più urgente: l’educazione all’affettività nelle scuole, con un focus particolare sul consenso. “Non passa giorno senza che mia madre, maestra elementare, si lamenti del fatto che ai bambini non venga insegnato cosa significa amare, rispettare e rispettarsi”, racconta Zanotti. Ed è proprio questo spunto familiare che ha ispirato il brano, pensato per spiegare ai più piccoli l’importanza di relazioni sane, basate sulla libertà e sul rispetto reciproco.

Zanotti e il suo gruppo puntano a rompere gli stereotipi, dimostrando che parlare di affettività è un tema universale e, come ricordano, “necessario anche se portato avanti da voci maschili”. La metafora della “piccola volpe”, delicata e potente, invita a riflettere su come il consenso non sia una questione complessa o astratta, ma un concetto che si può insegnare attraverso favole, giochi e musica.

In un sistema educativo spesso concentrato sui risultati, Piccola Volpe sottolinea il bisogno di formare generazioni consapevoli, capaci di relazioni empatiche e rispettose. È un argomento che merita spazio, non solo nelle discussioni tra adulti, ma anche e soprattutto in classe. Perché, come ricorda Zanotti: “Il mondo non si cambia con una canzone, ma se una canzone può aprire un dibattito, allora ha già fatto molto”.