Pittoni (Lega): “A contare in questo Governo non è stato Bianchi ma Palazzo Chigi”

Nel corso dell’incontro tra sindacati e partiti politici, che si sta svolgendo oggi, giovedì 8 settembre, interviene anche Mario Pittoni della Lega.

“Bisogna pensare a come vengono reclutati i dirigenti – ha detto Mario Pittoni, Responsabile Nazionale Dipartimento Scuola Lega e Vicepresidente Commissione Cultura Senato – partendo dai concorsi. Si eviti almeno, per quanto riguarda il prossimo concorso, la preselezione di coloro che hanno fatto il concorso precedente. Dal MI nessuna risposta in merito, come avviene spesso. Ci sono molte questioni mai affrontate da Bianchi. A contare in questo Governo non è stato di fatto il ministro ma Palazzo Chigi, con estrema attenzione per i fondi europei. Ci vuole un Ministro dell’Istruzione politico e non tecnico”.

