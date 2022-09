Elezioni 2022, partiti e sindacati a confronto: scuola, stipendi e formazione docenti – DIRETTA

Le elezioni del prossimo 25 settembre stanno creando un dibattito acceso di non poco conto. Questa volta, come mai prima, la scuola è diventata il fulcro centrale delle discussioni politiche, emergendo in tutti i programmi dei vari partiti politici. Tutti d’accordo sulla necessità di aumentare gli stipendi dei docenti, entro la fine della legislatura, arrivando a raggiungere la media europea e sul fatto di eliminare il precariato. Ma come?

Sindacati e partiti a confronto

Sindacati e partiti politici a confronto sui temi dell’istruzione e della formazione in una tavola rotonda che si tiene a Roma giovedì 8 settembre, dalle ore 10 alle ore 13, presso la sala convegni “Roma Eventi” (via Alibert, 5/a).

Saranno presenti in rappresentanza delle forze politiche l’on. Valentina Aprea (Forza Italia), le on. Carmela Bucalo e Paola Frassinetti (Fratelli d’Italia), l’on. Eleonora Forenza (Rifondazione Comunista), l’on. Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana), le on. Manuela Ghizzoni e Irene Manzi (PD), Enzo Maraio (PSI), l’on. Rossano Sasso (Lega – Salvini), la sen. Daniela Sbrollini (Italia Viva), l’on. Manuel Tuzi (M5S), Massimo Arcangeli (Unione popolare – de Magistris).

L’incontro si è aperto con un’introduzione da parte dei sindacati, che hanno puntato molto sul tema economico e sulle modalità di reperimento delle risorse, da parte dei politici, per realizzare le loro proposte riguardanti il sistema scolastico.

Fratoianni: “Per la scuola non si tratta di spese ma di investimenti”

“La scuola rappresenta la più importante infrastruttura sociale e culturale di un paese, un terreno non di una spesa ma di un investimento. L’Italia si colloca al di sotto della media del PIL europeo. Ma questo è frutto di scelte politiche precise. Ho ricordato di recente a Giulio Tremonti, protagonista di un periodo di numerosi tagli alla scuola. Si può decidere di programmare in via di spesa corrente. Il PNRR è uno strumento una-tantum, ma noi dobbiamo aumentare le risorse della spesa corrente”.

“Dobbiamo individuare quali sono le priorità: anziché destinare i fondi della spesa corrente alle spese militari potremmo aumentare il salario dei docenti, curare le infrastrutture, curare la percezione sociale della scuola. Si tratta di fare scelte politiche ben precise. Il tema della conoscenza e dell’informazione è il tema centrale, ma si gioca anche sul terreno della competitività di un paese, sull’innovazione, sulla qualità della ricerca, dei sistemi educativi”.

“Educazione sessuale a scuola? Ci sono proposte che giacciono nella Settima commissione. Si discute di violenza di genere come un’emergenza, di discriminazioni. Quasi sempre si parla di cognizione, della pena. Ma la dimensione dell’educazione, dell’affettività è centrale”.

Aprea: “Scuola flessibile ed educazione al futuro. Pnrr occasione da non buttare”

“Fu una stagione difficile quella della Gelmini, ma nel 2009 ci fu anche la prima crisi finanziaria. Quegli interventi dolorosi tenevano conto dell’andamento demografico. Fu proprio Draghi che aveva dato delle linee molto precise di taglio della spesa pubblica – spiega Valentina Aprea di Forza Italia – Dal 2020 è cambiato tutto per la pandemia e ha costretto il Paese ad investire e modernizzare di corsa l’istruzione. Grossi investimenti che si sono costretti con 17,5 del Pnrr per l’istruzione. Il problema è come si spendono questi soldi. Abbiamo ancora 150mila cattedre scoperte, 600mil docenti non abilitati. Non mi dò pace, vuol dire che abbiamo sbagliato tutto. Come stiamo formando i bambini oggi? Cosa stiamo facendo per far diventare la scuola del terzo millennio? Dobbiamo educare al futuro. I bambini di oggi hanno diritto ad un’educazione al futuro”.

“Entro il 2026 dovremo restituire all’Europa i risultati degli investimenti. Non possiamo buttare 17,5 miliardi. Dobbiamo fare un monitoraggio prima e dopo di questi investimenti. Il 2030, l’Agenda dell’Onu? Qual è l’istruzione di qualità? Vogliamo una scuola flessibile, negli orari, nelle discipline. Abbiamo il dovere di far scegliere alle famiglie, l’educazione è un diritto alla famiglia”.

Manuel Tuzi: “Ricordo i 10 miliardi tagliati alla scuola dalla Gelmini”

“Ritengo fondamentale capire chi ha realizzato le proprie proposte al governo e chi no. In questi 15 anni la politica come ha gestito la scuola? A me i 10 miliardi di euro tagliati dalla Gelmini non li toglie nessuno dalla testa. Quelle sono state scelte politiche precise, fatte dalla Destra, che ha scelto di proposito di tagliare dalla scuola”.

“Noi avevamo fatto impegni precisi, volevamo mettere la scuola al centro delle scelte politiche. Abbiamo messo 10 miliardi nella scuola nell’anno della pandemia. Banchi a rotelle? Oggi l’Azzolina non è più della mia forza politica. Ma comunque i banchi a rotelle erano all’interno di un bando che prevedeva la discrezionalità da parte dei dirigenti di richiedere vari tipi di banchi. Non può essere data responsabilità a un Ministro dei 400mila banchi a rotelle scelti dai dirigenti nell’ambito dell’autonomia scolastica”.

“Dove prendere i soldi per la scuola? Noi avevamo l’obiettivo di ridurre le classi pollaio, aumentando il numero delle classi: 40mila nuove classi sono state create. Ma non è un problema che si risolve dall’oggi al domani. Ma bisogna anche parlare delle strutture scolastiche che cadono a pezzi. Noi stiamo lavorando in questa direzione, ma è un lavoro a step, su cui bisogna mettere soldi. Soldi che servono collateralmente ad arricchire le opportunità per ridurre le classi pollaio”.

Bucalo: “Il docente esperto va eliminato”

“Il precariato è una piaga che intacca il nostro sistema educativo e che non permette la continuità didattica. I 17 miliardi del Pnrr devono essere gestiti bene, si devono eliminare gli sprechi – afferma Ella Bucalo di Fratelli d’Italia – Uno di questi è l’introduzione della figura del docente esperto. Abbiamo un Dl che andava a eliminare le urgenze. Nessuno può accettare che un governo presenti una riforma del genere, discriminatoria. La scuola è retta da docenti che salgono tutti in cattedra. Questo docente farà la stessa cosa ma con 5600 euro. Inaccettabile dire che l’articolo 38 è stato scritto sotto dettatura della Comunità Europea. Per noi il grande spreco è l’Invalsi con 7 miliardi l’anno che dice che i nostri studenti sono indietro. Così come il carrozzone dell’Alta Formazione”.

Manzi: “Stipendi docenti e contratto scuola? Al momento situazione piatta”

“Al centro dell’attenzione dei politici ci deve essere innanzitutto il rinnovo del contratto scuola. L’obiettivo del Pd è l’aumento delle retribuzioni, c’è un disallineamento – afferma Irene Manzi (Pd) – con la media dei docenti europei ma soprattutto c’è una situazione piatta per quanto riguarda la crescita delle retribuzioni. C’è poi una differenza stipendiale tra i docenti e altri membri della PA con lo stesso titolo di studio. Bisogna investire risorse aggiuntive, ma devono essere incrementate per arrivare ad un aumento. Quindi contratto prima, aumento stipendi poi”.

Maraio: “Scuola pubblica opportunità per tutti”

Cosi Enzo Maraio del Psi: “L’idea di scuola che vogliamo portare avanti è quella del pubblico. Invece di investire negli anni abbiamo tagliato. Abbiamo la grande utilità del Pnrr. Dev’essere un governo che mette al primo posto le prospettive del mondo della scuola. La regionalizzazione della scuola pubblica è vergognosa. La nostra vera sfida: sta in mano ai docenti la possibilità di dare ai giovani competenza e merito. Basta con le differenze territoriali. Scuola pubblica significa dare a tutti l’opportunità di poter competere con tutti, compresi quelli che le opportunità ce le hanno”.

Forenza: “A chi ha governato, dove eravate quando potevate destinare le risorse alla scuola?”

“Chiedo ai colleghi che hanno governato dove eravate quando avete potuto destinare le risorse alla scuola quando potevate. Voglio parlare di autonomia differenziata. Questa andrebbe a frammentare la scuola come istituzione della Repubblica, anche rispetto alla contrattazione nazionale. L’autonomia differenziata farà sì che chi spende di meno avrà ancora di meno”.

“Siamo di fronte a tagli alla scuola, mentre si aumentano ancora le spese militari. In un periodo di inflazione bisogna pensare ad aumentare di più le retribuzioni, vista l’inflazione, in quanto il potere d’acquisto dei docenti diminuirà. Bisogna colmare il divario tra stipendi dei docenti italiani e quelli europei, e tra docenti e tra dipendenti della PA con lo stesso titolo di studio, ma anche tra docenti stessi che hanno lo stesso titolo. Penso che bisogna riconoscere socialmente la scuola, che non è un parcheggio, un incubatore umano. Siamo inoltre per la fine dell’alternanza scuola lavoro”.

Sasso: “Sui precari ci battiamo da anni”

“La scuola merita sincerità, il Pd nel 2013 ha firmato gli scatti stipendiali. Faccio mea culpa, hanno sbagliato tutti – spiega Rossano Sasso, sottosegretario della Lega – Oggi i tempi sono diversi. Chi si è trovato a governare si è trovato a investire 17 miliardi. Non c’è un euro sugli investimenti al personale ma questo non è colpa di chi governa, è il sistema sbagliato. Dai dati di Save the Children emerge un quadro allarmante. Se ne esce con gli avamposti e con gli insegnanti, ma se l’insegnante è sottopagato, svilito e vive a mille chilometri, la dispersione si alimenta. Con il governo Draghi ci siamo battuti per avere un minimo di scuola in presenza. Noi non abbiamo mai cambiato idea sui precari. devo ricordare che nel vostro programma (M5S) avevate anche voi la stabilizzazione dei precari, poi non è successo. Le proposte mie e di Pittoni sono sempre state osteggiate. Non entro nel merito delle ultime procedure concorsuali, da genitore mi piacerebbe valutare un’insegnante per le sue competenze. Il docente esperto non si realizzerà, io sono contrario. La mia parte politica vuole un adeguamento stipendiale. Crisi energetica? Nessuno tolga un solo giorno di scuola ai ragazzi”.

Arcangeli: “Gli ultimi concorsi sono tiranni perché iper nozionistici”

Così Massimo Arcangeli (Unione popolare – de Magistris): “Io non sono un politico ma osservo la politica da tempo. Parto da un principio elementare: la scuola e la cultura sono beni comuni, su questo non c’è schieramento che tenga. Chi insegna da 20 anni ha un’esperienza che va riconosciuta. Prima di entrare in aula i docenti fanno esami, bisogna essere preparati. Quanto conta l’esperienza? Moltissimo. Gli ultimi concorsi sono tiranni non solo perché iper nozionistici, ma perché non tengono conto della relazione con gli studenti. Stiamo preparando una diffida al MI sui quesiti errati del concorso, su cui tante persone sono incappate”.