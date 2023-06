Plusdotazione e talento: cosa fare? Una guida utilissima per prof e genitori

Essere plusdotati è per lo più quasi un malessere per i ragazzi che ne beneficiano. Con giftedness, o appunto plusdotazione, si fa riferimento a un insieme di caratteristiche di alcuni bambini che “se confrontati con i loro coetanei, mostrano o hanno il potenziale per mostrare livelli eccezionali di performance in una o più delle seguenti aree: abilità intellettiva generale, specifica attitudine scolastica, pensiero creativo, attitudine alla leadership, arti visive e dello spettacolo”, come precisa la “National Association for Gifted Children”.

Nel complesso questi bambini con eccezionali doti intellettive costituirebbero circa il 2% della popolazione scolastica, così come viene definito in un agevole volume della Erickson di Lara Milan (specialista in Gifted and Talented Education, formatrice di docenti su modelli e strategie didattiche nell’implementazione di approcci educativi in classe, nonché nella redazione di PDP per alunni plusdotati e studenti doppiamente eccezionali. Fondatrice di SEM Italy, centro accreditato presso i principali enti internazionali di Gifted and Talented Education), “Plusdotazione e talento. Scuola secondaria di primo grado. Cosa fare e no. Giuda rapida per insegnanti”, 16,50 € .

Il libro, consigliato anche ai genitori che talvolta percepiscono ciò che a tenti insegnanti sfugge, l’autrice offre un’analisi dei bisogni che si riscontrano nei ragazzi plusdotati della scuola secondaria di primo grado – ma che possono essere osservati anche negli alunni della primaria e della secondaria di secondo grado (e oltre).

15 capitoli, ben strutturati e segnalati con gli evidenziatori tipici dei diari, espongono i comportamenti tipici di questi ragazzi, come la noia, il muoversi continuamente, interrompere le lezioni, fa fatica a inserirsi, sovreccitabilità ecc. e che rispondono alle domande: “Perché fa così?”, a cui seguono indicazioni per l’insegnante sugli atteggiamenti e le strategie da adottare e da evitare mentre fornisce strumenti su come intervenire su alcuni aspetti cruciali.

Tuttavia la questione fondamentale che l’autrice pone è la seguente: la scuola ha il dovere di osservare tutti gli studenti attraverso la lente del potenziale, individuandone i punti di forza e di interesse per costruire proposte educative personalizzate, e di adottare un approccio inclusivo che permetta di sviluppare le potenzialità, manifeste o nascoste, di tutti gli studenti, compresi i più dotati.

È fondamentale, infatti, che gli studenti gifted vengano riconosciuti e valorizzati il più precocemente possibile, per evitare che vivano la loro unicità con una connotazione negativa che potrebbe condurli a isolarsi dagli altri, o che la noia che spesso lamentano possa portarli al sotto-rendimento e all’abbandono scolastico.

L’autrice spiega pure che un bambino gifted si può riconoscere già dai 3 anni, anche se è soprattutto dai 5 anni in poi che le sue caratteristiche particolari diventano evidenti.

Tra i segnali:

curiosità notevole

sensibilità emotiva

sono veloci nella comprensione e nella produzione

sono ‘intensi’ da vivere per tutti gli adulti che interagiscono con loro

a volte hanno interessi poco comuni

a scuola finiscono gli esercizi prima e a volte si annoiano