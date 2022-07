Pnrr, arriva un team in ogni scuola con docenti e tutor per combattere la dispersione scolastica

Pnrr, arriva un team in ogni scuola con docenti e tutor per...

Dalla lettera scritta dal ministro Patrizio Bianchi ai presidi delle scuole beneficiarie dei primi 500 milioni stanziati riguardanti il Pnrr, si evince che uno degli obiettivi principali del ministero è quello di superare i divari e combattere la dispersione scolastica“. Nell’ambito della loro autonomia le scuole sono chiamate a sviluppare, anche in rete e in raccordo con gli altri soggetti del territorio, una progettualità pluriennale di ampio respiro per il miglioramento e l’arricchimento dell’offerta educativa e per sostenere apprendimenti e attività extracurricolari, anche prevedendo patti educativi territoriali e individuando un team dedicato di docenti e tutor esperti per la prevenzione della dispersione scolastica”.

Dunque attenzione particolare al fenomeno della dispersione scolastica grazie anche alla costituzione di un team all’interno di ogni scuola composto da docenti e tutor esperti per individuare le studentesse e gli studenti a maggior rischio di abbandono e nella progettazione e nella gestione degli interventi. A disposizione degli istituti scolastici anche Gruppi di supporto, attivati negli Uffici Scolastici Regionali mentre la raccolta dati e il monitoraggio delle attività verrà assicurato dalla “Task force scuole”