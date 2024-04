Docenti neaossunti a.s. 2023/2024, aperto l’ambiente Indire per i tutor

Indire fa sapere che è aperto l’ambiente online dedicato ai tutor che accompagnano i docenti neoassunti nel loro percorso in anno di prova.

Per accedere all’ambiente è necessario registrarsi dal sito https://neoassunti.indire.it/ e specificare il proprio ruolo di “Tutor” al termine dell’informativa cui è necessario esprimere il consenso, per accettazione, una volta letti i suoi contenuti (solo al primo accesso).

Per un approfondimento sul ruolo e le funzioni, è disponibile l’articolo “Il ruolo del tutor nella formazione Neoassunti”, nel quale vengono elencate le principali attività del tutor, che vengono così riassunte:

1) la formulazione del Bilancio iniziale delle competenze;

2) l’osservazione reciproca in classe (attività di peer to peer) e la relativa rielaborazione critica;

3) la predisposizione dell’istruttoria, ovvero di quei documenti di sintesi del percorso annuale di formazione che viene presentato al Comitato di Valutazione.

Il tutor è inoltre chiamato a presentare in sede di Comitato di Valutazione l’approfondimento didattico, il lavoro di formazione e la partecipazione alla vita della scuola compiuti dal/dalla docente neoassunto/a.

Con l’emanazione del DM 226/2022 il MIM ha reso disponibile l’Allegato A, uno strumento concepito per supportare i tutor nello svolgimento dell’incarico loro assegnato. Tale dispositivo si sostanzia in una griglia da utilizzare nella fase di osservazione reciproca in classe (attività di peer to peer); infatti l’Allegato A “struttura i momenti di osservazione in classe da svolgersi da parte del Dirigente scolastico e del/della tutor, evidenziando in maniera oggettiva le caratteristiche dell’attività didattica del docente neo-immesso”. Grazie all’utilizzo di tale dispositivo il tutor può presentare “al Comitato di Valutazione le risultanze emergenti dall’istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neoassunto”.

Per problematiche relative alla registrazione e autenticazione al portale fare riferimento alla FAQ nella sezione Assistenza.